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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca: 'İran ile Sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim'

Bakan Koca: 'İran ile Sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim'

Koca'nın açıklamaları

Sağlık Ekibi Pasaport Kontrolü İran Basın Mensupları Trol 

-detaylar

( ANKARA -1) Bakan Koca: "İran ile Sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim"-"İran’da 18 vaka görüldüğünü, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler"-"Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu belirttik"-"Hastalığın özellikle Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Tahran ve bir iki eyalette daha benzer bir iki vakanın olduğunu ancak bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu söylediler. Ancak bu vakaların da kaynağının Çin’e gidip gelenler nedeniyle olduğunu söylediler"-"Kendilerine bu mücadelede her şekilde yardım edebileceğimizi söyledik"-"Dün geceden itibaren İran’dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce personelimizi yolcuları sağlık kontrolünden geçirmeye başladı"-"Hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık"-"Pazar akşamı itibariyle hem kara hem hava yoluyla gelen yolculardan sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebimiz olacak"-"Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz herkesi sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız" ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına koronavirüsü ile ilgili alınan önlemleri açıkladı.

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