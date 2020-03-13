Bakan Koca: 'İki vakamızla ilgili biraz solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum' - ANKARA
Bakan Koca: "İki vakamızla ilgili biraz solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (9)
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