Bakan Koca’dan Nuri Pakdil'e hastane ziyareti



- Kahramanmaraş’ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakdil’i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret esnasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Gün içinde ameliyata alınacak olan Pakdil’in genel sağlık durumu iyi.

