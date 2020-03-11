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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir'

Bakan Koca: 'Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir'

Koca'nın açıklamaları

Toplantı 

-detaylar

( ANKARA ) Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir"- "Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir"- "Sorunu siyasal dille ele almadık, bilimsel yöntemle ilerledik" ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, heyetleriyle birlikte önce ayrı bir toplantı yaptı sonra da Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
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