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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Alo 184 SABİM'i korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz' - ANKARA

Bakan Koca: 'Alo 184 SABİM'i korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz' - ANKARA

Bakan Koca: "Alo 184 SABİM'i korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
(2)Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."Koca: "Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı"

İdari İzin Toplantı 

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