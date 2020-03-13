Bakan Koca: 'Alo 184 SABİM'i korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz' - ANKARA
Bakan Koca: "Alo 184 SABİM'i korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. (2)Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."Koca: "Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı"
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