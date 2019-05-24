Bakan Kasapoğlu Sırbistan'da - BELGRAD

- Konferanstan görüntüler - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'na katıldı - Bakan Kasapoğlu: - "İyi sporcular yetiştirmek için son derece yetkin ve çağın gerekliliklerini kavramış antrenör, spor bilimci ve spor hekimlerine gerek vardır. Hem Türkiye hem de Sırbistan bu yolda epey mesafe katederek son yılların yükselen yıldızları olmuşlardır"BELGRAD (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iyi sporcular yetiştirmek için yetkin ve çağın gerekliliklerini kavramış antrenör, spor bilimci ve spor hekimlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hem Türkiye hem de Sırbistan bu yolda epey mesafe katederek son yılların yükselen yıldızları olmuşlardır." dedi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da düzenlenen 2. Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılışında konuşan Kasapoğlu, spor hekimliğinin popülaritesinin hem Sırbistan ve Türkiye'de hem de Avrupa'da giderek arttığını belirterek, "Ülkelerimizin spor politikalarını yönlendiren kişiler olarak, hem gözbebeğimiz elit sporcularımızın sağlık ve performanslarını koruma ve iyileştirmede hem de toplumlarımızın genel sağlığını geliştirmede hayati role sahip olan spor hekimleriyle bir arada bulunmak keyif vericidir." ifadelerini kullandı.Sporda başarının multidisipliner bir çaba gerektirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "İyi sporcular yetiştirmek için son derece yetkin ve çağın gerekliliklerini kavramış antrenör, spor bilimci ve spor hekimlerine gerek vardır. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki hem Türkiye hem de Sırbistan bu yolda epey mesafe katederek son yılların yükselen yıldızları olmuşlardır." diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, günümüz sporunun son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek, bilim ve teknolojinin spora uygulanmasıyla baş döndürücü gelişmeler kaydedildiğini dile getirdi.Sporun hiçbir zaman olmadığı kadar uluslararası hale geldiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Sporcu ve teknik ekip sürekli seyahat halinde dünyanın her yerini dolaşmaktadır. Spor hekimlerinin de buna uygun olarak ulusal sınırlarına hapsolmamaları, alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden bunun gibi uluslararası katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapmak ülkelerimiz için çok önemli ve gereklidir. Bu tür organizasyonlarda sadece akademik çevrelerin değil, spor camiasınındaki tüm karar vericilerin temsilcilerinin de yer alması hedeflenmelidir. Böylece sporla ilgili teori ve pratiğin entegrasyonu sağlanabilir. Hem Türkiye ve hem de Sırbistan spor yönetimi ve organizasyonunu buna göre belirleyerek var olan bilgi birikimini sportif başarıya daha fazla kanalize etmelidir."Kasapoğlu, temiz spor, doping, adil yarışma koşulları, global spor ekonomisindeki çarpıklıklar ve cinsiyet eşitsizliği gibi sporun çözülmesi gereken kendi sorunları da bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu sorunların üstesinden gelmek, sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için tüm paydaşlara iş düşmektedir. Spor hekimleri sporun bilimsel yönünü, etiğini, insan sağlığı ve psikolojisi üzerine etkisini iyi bilirler. Bu yüzden hem ulusal örgütlenmelerinde hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Anti - Doping Ajansı ve Dünya Spor Hekimleri Federasyonu gibi çatı örgütlerin ilgili komisyonlarında çalışarak, gerçekçi spor politikaları belirlenmesine yardımcı olmalıdır. Bunun için ülkeler ve kurumlar arası ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak projeler üretmek de gereklidir. İşbirliği anahtar sözcüktür. Ancak işbirliği ile insan malzemesinin gelişmesi ve kaynakların optimal kullanımı sağlanabilir. Türkiye ve Sırbistan, spor profesyonelleri düzeyinde bu tarz işbirliği için oldukça zengin bir geçmişe ve mevcut olanaklara sahiptir. Bu girişimler her iki ülkenin spor politikacıları tarafından da desteklenecektir."Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovicic de her sporcunun arkasında büyük bir takım bulunduğunu ve bu büyük takım sayesinde başarılı sonuçlar alınabileceğini kaydederek, bu takımın en önemli parçalarından birini de spor hekimlerinin oluşturduğunu vurguladı.Sporun bugün geldiği noktada tıbbın, hekimlerin ve uzmanların çok önemli olduğunu kaydeden Udovicic, profesyonel anlamda sporun son derece zahmet gerektiren bir faaliyet haline geldiğini söyledi.
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