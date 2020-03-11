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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Ersoy: 'Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor'

Bakan Ersoy: 'Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor'

açıklamalar

( ANKARA ) Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"-"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde"-"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"-"rel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek. Yarın netleştireceğiz"-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bizim amacımız ihracatı engellemek değil, geçen sene 4 milyon dolar 10 Mart'a kadar ihracat, bu sene 10 Mart'a kadar ihracatımız 40 milyon dolar sadece maskede"-"Önceliğimiz halkın sağlığı" ANKARA

Lyon Yurt Dışı Toplantı Dolar 


- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.
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