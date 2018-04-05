Bakan Demircan: ”(Yanlış beslenme) Sağlık alanında karşımıza bir tehdit olarak çıkıyor” - ANKARA İzle
- Detaylar - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması - Bakan Demircan: - ”Beslenmemizdeki düzeltilebilir yanlışlar üstesinden gelmezsek sağlık alanında karşımıza bir tehdit olarak çıkıyor"ANKARA (AA ) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kanserde Güncel Konular" toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:”Beslenmemizdeki düzeltilebilir yanlışlar üstesinden gelmezsek sağlık alanında karşımıza bir tehdit olarak çıkıyor” dedi.