Bakan Demircan: ”Teknoloji bağımlılığı son yıllarda bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıktı” - ANKARA
- Detaylar - Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın konuşması - Bakan Demircan: - ”Teknoloji bağımlılığı son yıllarda bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıktı”ANKARA (AA ) - Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kanserde Güncel Konular" toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan: ”Teknoloji bağımlılığı son yıllarda bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıktı”dedi.