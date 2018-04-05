Bakan Demircan: ”Kanser ızdıraplı bir rahatsızlık. Türkiye bu konuda örnek olacak bir yerde” – ANKARA
- Detaylar - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması - Teşekkür belgesi takdimi detayı - Bakan Demircan: - ”Kanser ızdıraplı bir rahatsızlık.Türkiye bu konuda örnek olacak bir yerde”ANKARA (AA ) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kanserde Güncel Konular" toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:”Kanser ızdıraplı bir rahatsızlık. Türkiye bu konuda örnek olacak bir yerde” dedi.