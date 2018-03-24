Bahar alerjileri çocuklarda performans düşüklüğüne yol açıyor

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- Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yavuz Sayar, bahar alerjilerine maruz kalmış çocuklarda; burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı gibi belli bulgular ortaya çıkmakta olduğunu belirterek, bu bulguların ortaya çıkması ile birlikte çocuklarda okulda performans düşüklüğü, başarının azalması, uykusuzluk, yorgunluk ve sersemlik hali gibi bulgular ortaya çıkmakta olduğunu söyledi.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yavuz Sayar, mevsimsel bahar alerjileri çocukluk çağında görülen hastalıklardan bir tanesi olduğunu söyleyerek,"Neredeyse astımın 3 katı kadar görülmektedir. Özellikle hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen hayat kalitesini etkileyebildiği için tedavi edilmesi gereken ve önlemler alınması gereken bir hastalıktır. Özellikle bahar alerjilerinde bu alerjileri oluşturan şeyler ağaç, ot, çimen, çiçek polenleri dediğimiz aero alerjenlerdir. Bunların artması ile birlikte bu tür alerjileri olan çocuklar dışarıya çıktıklarında bu alerjiye maruz kaldıklarında burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı gibi belli bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu bulguların ortaya çıkması ile birlikte çocuklarda hem okulda performans düşüklüğü, başarının azalması uyku, uykusuzluk yorgunluk ve sersemlik hali gibi bulgular ortaya çıkmaktadır. O yüzden bu hastalıkların tedavi edilmesi, tanınması son derece önem arz etmektedir." dedi.

"Polen mevsiminde çocuklar daha az dışarı çıkmalı" Sayar, özellikle polen mevsiminde çocukların daha az dışarı çıkması gerektiğini ifade ederek ,"Yapılan çalışmalara göre bahar alerjisi olan çocuklarda bu hastalığın astım ile birlikte görülmektedir. Bu hastalıkları azaltmak için ve bu alerjenlerle teması engellemek için özellikle polen mevsiminde bu çocukların daha az dışarı çıkması, evlerde camların biraz daha kapalı tutulması, onlar evde yokken evin havalandırılması daha uygun olacaktır. Beslenme açısından sağlıklı yiyeceklerden olan doğal sebze meyveler tüketilmeli katkı maddeleri içeren gıdalardan, abur cubur olarak tarif edilen ürünlerden uzak durulmalıdır.Ancak sadece bunlardan uzak durmak bu hastalıkları engellemeye yetmeyecektir. Tedavide antialerjik ilaçlar, dekonjestanlar, burun spreyleri kullanabilirler. Bu tedavilerden fayda görmezse immuno tedavi seçeneği de vardır. Özellikle bahar mevsiminde bu hastalıklar tanınmalı aileler geçiştirmemeli bu tür bulguları olan çocuklar özellikle günde 1 saatten daha fazla bulguları olursa muhakkak bir çocuk doktoruna götürmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.



