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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı - MUĞLA

Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı - MUĞLA

- Organların helikoptere taşınması - Helikopterin havalanmasıBağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı - Muğla 'da bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın bağışlanan organları, helikopterle havalimanına, buradan da uçakla İstanbul'a gönderildiMUĞLA (AA) - Muğla 'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları, helikopter ve uçakla taşındı.Bir süre önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Helin Zeynep Aslaner'in beyin ölümü gerçekleşti.Ailesi, genç kızın karaciğer, böbrekler ve akciğerini bağışladı. Organların İstanbul'da belirlenen hastalara kısa sürede ulaşması için helikopter talep edildi.Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopterle organlar, Milas - Bodrum havalimanına, buradan da uçakla İstanbul'a gönderildi.

Genç Kız Hastane Trafik Kazası Beyin Ölümü Helikopter 

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