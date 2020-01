Uzun Ömür Hakkında

-doktor ile röportaj-genel detaylar( GAZİANTEP ) GAZİANTEP- Kolon kanserine yakalanan Celalettin Can isimli hasta Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlına kavuştu. Gaziantep’te yaşayan Celalettin Can, kapalı ( laporoskopik ) yapılan bağırsak kanseri ameliyatının ardından 1 hafta içinde taburcu olarak sağlığına kavuştu. Hatem Hasnesi Doktorları ve çalışanlarına teşekkür eden Can, doktorunun şişirmesini istediği balonlara doktorunun ismini yazdı. Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Selçuk Arslan, “Celalettin bey, karın ve sırt ağrısı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde ve çekilen ultrasonografisinde karın içerisinde kitle varlığından şüphelendik, aynı gün hastaya Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk tarafından kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopide kalın bağırsağında tümör saptanan hastayı ameliyat hazırlıklarını tamamlayarak 2 gün sonra ameliyata aldık. Deneyimli ameliyathane ekibimizle birlikte, kapalı ( laporoskopik ) yöntemle hastamızın 30 cm kadar kalın barsağını ve hastalığın yayılma ihtimali olan karın içi yağ dokusu ve lenf nodlarını temizledik. Kapalı ameliyat olmanın da sağladığı konforla hastamızı ameliyat günü yürüttük ve tedavilerini düzenledik. Solunum egzersizleri cerrahi girişimler sonrasında çok önemlidir, hastanın aldığı narkozun etkilerinden akciğerinin kurtulmasını hızlandırır. Bu nedenle şişirmesini istediğim balonlara ismimi yazarak duvara asmış. Bu çok mutlu etti beni. Sürekli iyi olacağına inanan , pozitif hastalarda iyileşme süreci çok daha hızlı ilerliyor. Ameliyat sonrası üçüncü günde sıvı gıdaları tüketmeye başladı, dün ve bugünde normal gıdalar tüketti, büyük tuvaletini birkaç kez yapan hastamızın artık taburcu olmasında bir sakınca yok. Ameliyat sonrası bugün 6. Gün ve yarın işine başlayacak. Kendisine, mutlu ailesi ile birlikte sağlıklı ve uzun ömürler olsun inşallah’’ dedi.“Bir haftada sağlığıma kavuştum” Hatem Hastanesi’nde Opr. Dr. Selçuk Arslan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Celalettin Can ise mutlu olduğunu ve bir haftada sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Bundan iki buçuk üç ay önce karın bölgemde yoğun bir sancı, yanma ve bel kısmında yoğun bir ağrı hissettim. Bu ağrı neticesinde belim kitlendi ve olduğum yere çöktüm kaldım. Sonrasında ise Hatem Hastanesi’nden Selçuk Arslan hocama başvurdum. Kendisini daha önce de tanıyordum. Selçuk hocamız çok kısa bir sürede teşhisi koyarak ‘bir an önce bu kitleyi almamız lazım’ dedi.Ben de önce Allah’a sonra da Selçuk hocama teslim oldum. Çok şükür iyi geçti , kapalı ameliyatı çok araştırdım ve bir hafta içinde taburcu oldum. Pek çok hasta bu ameliyat sonrası 3-4 gün sadece yoğun bakımda yatıyor. Sağlığımı herkese emanet edemem” diye konuştu.(LO-SD-