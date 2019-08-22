Baba-oğul şifayı Hatem Hastanesi'nde buldu

-Baba İbrahim Deliktaş ve oğlu Çağatay Deliktaş röportaj

-doktor Emin Yılmaz röportajı

-muayene detayları



( GAZİANTEP )- Baba kanseri yendi, oğlu diyabetten kurtuldu GAZİANTEP



- İstanbul’da yaşayan ve kolon kanseri olan İbrahim Deliktaş ile şeker hastası olan oğlu Çağatay Deliktaş yıllardır yaşadıkları rahatsızlıklar için Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’ne başvurdu. Baba-oğul Hatem Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuştu. İstanbul’da yaşayan ve 10 yıldır şeker hastası olan 52 yaşındaki Çağatay Deliktaş, pek çok hastane ve şehir gezmesine rağmen hastalığına çare bulamadı. Son çare olarak Hatem Hastanesi’ne başvuran Deliktaş, burada Dr. Emin Yılmaz tarafından yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Hatem Hastanesinde Dr. Emin Yılmaz sayesinde başarılı bir operasyon (Laparoskoik yöntemle şeker ameliyatı) geçiren ve sağlığına kavuşan Çağatay Deliktaş, kolon kanseri olan 82 yaşındaki babası İbrahim Deliktaş’ın rahatsızlığı için de Hatem Hastanesi’ne başvurdu. Dr. Emin Yılmaz ve ekibi tarafından yapılan Laporoskopik yöntemle ameliyat edilen baba Deliktaş da sağlığına kavuşarak kolon kanserini yendi. “On yıldır şeker hastasıyım” Uzun yıllardır şeker hastalığının pençesinde yaşamaya çalıştığını belirten Deliktaş, “Yaklaşık 20 yıldır şeker hastasıydım. Şeker değerlerim 300-400’lerde idi. Günlük 100 ünite insülin kullanmama rağmen şeker oranım düşmüyordu. İstanbul’da yaşıyorum ve yıllardır bu rahatsızlığı çekiyorum. Bu tür operasyonlarda güven çok önemli. Bu nedenle Doktor Emin beyle tanıştıktan sonra burada bu ameliyatı olmaya ikna olduk” dedi.

“Hatem sayesinde sağlığıma kavuştum” Hatem Hastanesi’nde kendisi açısından çok kritik bir operasyon geçirdiğini ve sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Çağatay Deliktaş, “Bu ameliyatın geri dönüşü yok. Ben de şeker hastası olarak bir hayat sürmektense bu ameliyatı olmaya karar verdim. Çeşitli araştırmalardan sonra da bu ameliyatı Dr. Emin Yılmaz’ın Hatem Hastanesi’nde çok başarılı bir şekilde yaptığı bilgisine ulaştım. Kendisinin ameliyatlarından sonra şikayeti olan bir hasta hemen hemen yok gibiydi. Sonrasında kendisiyle görüşüp ameliyat oldum. Bugün ameliyattan sonraki yüzüncü günüm. Bu süreçte 110 kilodan 85 kiloya kadar düştüm. Bunun dışında şeker değerlerim de çok düştü. Yani bunun tarifi yapılamaz. Bu çok güzel bir duygu, bu ameliyatı olmak isteyen varsa hiç düşünmesin. Ben hem Hatem Hastanesi’ne hem de Emin Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “Babam için de Hatem Hastanesi’ni tercih ettik” Kendi rahatsızlığına uzun yıllar sonra Hatem Hastanesinde şifa bulduğunu dile getiren ve babasının rahatsızlığı için de aynı hastaneyi tercih ettiklerini açıklayan Deliktaş, “Çok kısa süre önce babama da kalın barsak kanseri teşhisi kondu. Biz de hiç düşünmeden Hatem Hastanesi’ne başvurduk. Yani yaşadığımız yer olan İstanbul’da da bu tür rahatsızlıkların tedavisi var ama her ameliyatta doktora ve hastaneye güven çok önemli. Bu nedenle biz bu tedaviler için Gaziantep'e kadar geldik” ifadelerine yer verdi. “Çok şükür iyiyim” Yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu ve iyi olduğunu söyleyen baba İbrahim Deliktaş da, “Yaklaşık 20 gün önce kalın bağırsağımda tümör tespit edildi. Sonrasında durumu oğluma bildirdim. Oğlum, Hatem Hastanesi’ne gelip ameliyat olunca çok memnun kalmıştı. İstanbul’da da bu ameliyatı yapan çok ama burada güven ve itimat meselesi daha önemli. Sonrasında Emin Beyle irtibata geçtik. Ardından gelip ameliyat oldum. Çok şükür şimdi daha iyiyim. Emin beye, ekibine ve Hatem Hastanesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İki hastamız da iyi durumda” Yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren ve hastaların durumunun iyi olduğunu açıklayan Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Yılmaz ise, “Çağatay bey 20 yıldır şeker hastasıydı ve yüksel dozda insülin kullanıyordu. Operasyon için İstanbul’dan gelerek bizi tercih etti. Bizlere güvenerek İstanbul’dan kalkıp geldi ve Nisan ayında kendisine metabolik cerrahi uyguladık. Hastamız bu süreci atlattıktan sonra gayet iyi durumdadır. Yaşamına ilaçsız olarak devam ediyor. Şeker oranları da istediğimiz seviyeye geldi. Belli bir kilo verimi de oldu. Sonrasında ise babası İbrahim Deliktaş'a kolon kanseri teşhisi konulmuş. Babasını da laparoskopik kolon cerrahisi için bize getirdi. İbrahim amcamız için de gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra ameliyatını yaptık. Şimdi iyi bir şekilde kendisini taburcu edeceğiz. Yani bu durum farklı ve tamamen güven üzerine kurulmuştur. İstanbul’da bu işi yapanlar ve daha iyi ortamlar olmasına rağmen hastalarımızın oradan kalkıp buraya gelmesi çok önemli. Bu müthiş derecede gurur vericidir” diye konuştu.



