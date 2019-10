Baba adayları gebe okulunda eşleriyle empati kuruyor Haberi

-Tekin'in konuşmaları

-Gebe Taşkın'ın röportajı

-Gebe Şen ve eşi Şen'in röportajları

-Açılıştan görüntü

-Genel ve detay



( ANKARA )- Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulunun resmi açılışı yapıldı ANKARA



- Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kurulan gebe okulunda anne adayları doğuma hazırlanırken, baba adayları da eşleriyle empati kuruyor.Gebelik döneminin ve doğum sürecinin anne ile bebek sağlığı açısından güzel geçmesini sağlamak ve gebeleri doğuma hazırlamak amacıyla kurulan Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulu’un resmi açılışı yapıldı. Törende eğitimlerini tamamlayan ilk anne adayları da sertifikalarını Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm’ün elinden aldı. Gülüm, yaptığı konuşmada okulun Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde açılan ilk gebe okulu olduğunu fakat Ankara’da 2 ve 3’üncü basamakta 24’üncü ve 1’inci basamakta 27’inci gebe okulu olduğunu belirtti.

Bu yıl içerisinde bu okullarda 5 bin civarında gebeye eğitim verildiğini söyleyen Gülüm, “4 hafta süren eğitim veriliyor. Bu 4 hafta eğitimde hem gebenin hem çocuğun doğum öncesi, doğum sonrası gelişimi için kritik bilgiler veriliyor. Özellikle üreme organları ve gelişimi, gebelik evreleri, lohusa sonrası durumlar anlamında bilinmesi gereken tüm bilgiler veriliyor. Bu eğitimlerin bir kısmı da eşli oluyor” diye konuştu.

Gülüm, ihtiyaç doğrultusunda yeni gebe okullarının açılmaya devam edeceğini kaydetti.

Gebeler doğuma okulla hazırlanıyorAnkara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de verdikleri eğitimlerle amaçlarının gebeleri doğru şekilde bilgilendirmek olduğunun altını çizdi. Gebelerin okulda uzman ekip tarafından doğru bilgilere ulaştığını belirten Tekin, “Onları hem gebelik sürecinde destekleyebilmek hem doğum evresine hazırlamak. Doğum sancısıyla nasıl baş edeceklerini, doğum ağrısı korkularını yenmeleri için ne gibi destek alacakları konusunda bilgilendirmek ve tabi ki ülkemizdeki sezaryen oranlarını düşürüp normal doğum oranlarını artırabilmek amacıyla da özellikle normal doğumun faydalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tekin, gebelere 4 haftalık bir eğitim verildiğini söyleyerek, “Üreme organlarını anlatarak başlıyoruz. Gebelik süresince yapılacak tarama testleri, gebeliğin evreleri, bebeğin gelişimi onlara anlatılıyor. Yine doğumla ilgili ağrı kesici yöntemler, ilaçsız yöntemler, masaj yöntemleri konusunda bilgilendiriyoruz. Eşli katılan gruplarda eşlerine de öğretiyoruz. Eğitimler sırasında tanıştıkları ebelerini, doğuma geldiklerinde doğumhanede görme şansları olacak. Yani her gebeye bir ebe politikamızı yürütmek amacıyla da gebe okulumuzda ebelerimizden destek alıyoruz. Ebelerimiz, anne sütü ve emzirme konusundaki eğitimlerde de okulu çok destekliyorlar. Son hafta emzirme teknikleri, bebeğin nasıl doğru tutulacağı, bebeğin yıkanması gibi konularda da eğitimlerini alıyorlar. Burada fizyoterapistlerimiz eşliğinde, ebelerimiz eşliğinde yoga, pilates gibi pratik eğitimleri de alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.Eğitimler doğum kaygısını azaltıyorGebelik okulunda eğitim alan 38 haftalık hamile olan Rukiye Taşkın, ilk kez anne olacağı için eğitim aldığını ifade ederek, “Doğumdan çok korkuyordum. Çevrede anlatıyorlardı, eğitim alma gereksinimi hissettim. Normal doğumla ilgili, anne sütüyle ilgili, emzirmeyle ilgili bir sürü şey öğrendim. Kendimi hazır hissediyorum. Buradan aldığım bilgileri de eve eşime götürüyordum, onunla paylaşıyordum. Bunların hepsini öğrendiğim için şu an doğuma hazırlıklıyım, sadece geriye bebeğimin bana katılması kalıyor. Özgüven geliyor. Normal doğum kaygısı vardı, eğitimle beraber o korku kayboldu” dedi.

Baba adayları eğitimlerde eşleriyle empati kuruyorEğitimlere eşli katılan Yasemin ve Hüseyin Şen çifti de eğitimlerin çok yararlı olduğunu ve bebek bakımına dair çok şey öğrendiklerini vurguladılar. Anne adayı Şen, eğitimlerde bebek bakımına dair doğru bilgiler öğrendiğine işaret ederek, “Çok tedirgindim, panik, endişe vardı ama gebelik okuluyla birlikte bunların hepsini atlattım. Şu an psikolojik olarak da, bedenen de doğuma hazırım” dedi.

Eşini anlamak için empati önlüğü takan baba adayı Şen, “Bununla durmak çok zor ve annelerimiz bunu 9 ay taşıyorlar. Onların psikolojisini anlayabiliyoruz, onlarla empati kurabiliyoruz. Sonuçta babalar olarak bilmemiz gereken doğum sonrası birçok şeyi öğrendik. Bu konuda tabii ki eşimize destek olacağız. Çok faydalı bir eğitim oldu” ifadelerini kullandı.



loading...