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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Azerbaycanlı genç kadın Malatya’da sağlığına kavuştu

Azerbaycanlı genç kadın Malatya’da sağlığına kavuştu

hastadan detaylar

Hastane Genç Kadın Ameliyat 

-doktor konuşma
-hasta konuşma

( MALATYA )- Bakü’de ameliyat olmak yerine Malatya’yı tercih etti MALATYA

- Azerbaycan’da rahim kanseri teşhisi konulan Sevinç Neriman Qıkız isimli hasta Malatya’ya da başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Kadın hasta şimdi hem hastaneye hem de Türk doktorlarına minnettar.Azerbaycan’da rahim kanseri teşhisi konulan ve acilen ameliyat olması gereken 34 yaşındaki Azeri Sevinç Neriman Qıkız isimli hasta, ameliyatını Türkiye’de yapma kararı aldı. Aldığı tavsiyeler ve yaptığı araştırmalar sonucu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğine gelerek kendisini Türk hekimlere emanet eden genç kadın, yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Jinekolog Dr. Hanifi Şahin tarafından 1 hafta önce ameliyat edilen ve durumu her geçen gün iyiye giden Azeri hastanın kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor.Hastanenin yeni faaliyete girdiğini hatırlatan Dr. Hanifi Şahin, hastanın başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini söyledi.

Hastanın Azerbaycan’da kendisini aradığını ve ameliyat olmak istediğini söyleyen Şahin, kendilerinin de hastanın sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.Türk doktorlarına güvendiği için burayı tercih ettiğini aktaran hasta Sevinç Neriman Qıkız ise sağlığının gayet iyi olduğunu ve Dr. Hanifi Şahin’e teşekkür ettiğini belirtti.
Bakü’deki doktorunun kendisine Dr. Hanifi Şahin’i ve Malatya’yı tavsiye ettiğini dile getiren Qıkız, bunun üzerine araştırma yaptığını ve daha sonra Malatya’ya geldiğini söyledi.


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