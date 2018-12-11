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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aylarca yoğun bakımda kaldı, 4 kez kalbi durdu... 82 yaşındaki Ümit teyzeye hayat öpücüğü İzle

Aylarca yoğun bakımda kaldı, 4 kez kalbi durdu... 82 yaşındaki Ümit teyzeye hayat öpücüğü İzle

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Yaşlı Kadın Yaşam Mücadelesi Hatıra Fotoğrafı Sağlık Çalışanları Solunum Cihazı 

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( İZMİR )- Dört defa kalbi durdu, 140 gün yoğun bakımda kaldı ve hayata tutundu İZMİR

- İzmir’de, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı kalarak 140 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ümit Türesin (82), azmi ve doktor ve hemşirelerin desteğiyle yaşama tutunmasını bildi. Dört defa kalbi duran, kalp masasıyla yeniden hayata dönen Ümit teyze, konuşamadığı için ona gözü gibi bakan doktoru ve hemşirelerine öpücük atarak teşekkür etti. İlk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Türesin (82), yoğun bakım servisi ihtiyacı nedeniyle 112 ambulansıyla Özel Medifema Hastanesi’ne sevk edildi. Solunum cihazıyla hayata tutunan hasta, yoğun bakım servisine alındı. Geldiği ilk günden beri Türesin, doktoru Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ ve Yoğun Bakım Servisi hemşirelerinin göz bebeği oldu. Enfeksiyon kapmasını önlemek amacıyla yoğun bakımda özel bir odaya alınan 82 yaşındaki Ümit Türesin, tam 140 günlük hayat mücadelesinde zorlu anlar yaşadı. 140 gün sonra hayata döndü Kalbi dört defa duran yaşlı kadın, doktor ve hemşirelerin yaptığı kalp masajıyla her seferinde hayata dönmeyi başardı. Gözleriyle, gülümsemesiyle sağlık çalışanlarıyla anlaşan 82 yaşındaki Türesin, 140’nün sonunda yoğun bakımdan çıkartılıp servise alındı. Servise çıkmadan önce Dr. Hayretdağ ve yoğun bakım servis hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Türesin, kendisini hayata döndüren doktor ve hemşirelere öpücük atarak teşekkür etti. Ümit Türesin, gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu anlatan Dr. Hayretdağ, "Hastamızı yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Birkaç defa kalbi durdu. Kardiyak masaj ile kalbini tekrar çalıştırdık. Kalp masajı ve solunum cihazı desteği ile 140 gün süren yoğun bakım hizmet tedavimiz bitti. Hastamızı hastanemizden taburcu ettik. Hastamız ev tipi solunum cihazıyla taburcu ediyoruz" diye konuştu.
Ümit Türesin'in Narlıdere’deki Huzurevi’nde kalacağı ifade edildi. (HG-
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