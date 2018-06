At terapisiyle hayata tutundu İzle

-Atlı tedaviden görüntüler

- Kocaeli’de 18 aylıkken otizm tanısı konulan 4 yaşındaki İsmail Galip Özer, eğitime başladığı özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde aldığı havuz ve at terapisi ile iyileşti. Tek bir kelime ile kendini ifade edebilen İsmail Galip’in konuşmaya başlaması ailesini ve öğretmenlerini sevince boğdu. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2014 yılında dünyaya gelen İsmail Galip Özer’in 18 aylıkken sergilediği hareketler üzerine Kamer ve Alpaslan Özer çifti, çocuklarının davranış problemleri olduğunu fark etti. Bunun üzerine Özer çifti, oğullarını doktora götürdü. İsmail Galip’e otizm hastalığı olduğu teşhisi koyan doktorlar, Özer çiftine çocuklarının iyi bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini söylediler. Çocuklarının eğitim alabileceği iyi bir rehabilitasyon merkezi için araştırma sürecine giren Özer ailesi, araştırmaları sırasında yine bir çocuğun otizm tanısı ile gittiği Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik semtinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aldığı eğitimle kısa bir sürede iyileştiği haberini gördüler. Okudukları haber üzerine umutla Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yolunu tutan Özer çifti, oğulları İsmail Galip’in burada eğitim almasına karar verdiler. 2 yıl içerisinde iyileşti 2 yaşındayken Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bireysel eğitimin yanı sıra, at ve havuz terapisi de almaya başlayan İsmail Galip, eğitime ilk başladığı zaman konuşamazken, eğitimi devam ettikçe konuşmaya başladı, problemli davranışlarını terk edip arkadaşları ile iletişim kurabilmeye başladı.

İsmail Galip’in 2 yıl aldığı eğitimin ardından iyileşmesi ise ailesini ve öğretmenlerini sevince boğdu. “Problemleri ve takıntılı davranışları çok fazla olan bir çocuktu” İsmail Galip’in eski davranışlarını terk edip arkadaşları ile iletişim kurabildiğini ve konuşmaya başladığını ifade eden Rehberlik ve Psikolojik danışmanı Fahriye Ekim, “İsmail Galip, kurumumuza 2 yıl önce, 2 yaşındayken otizm tanısı ile geldi. İsmail, kurumumuza geldi zaman göz kontağı kuramayan, yaşıtları ile iletişime geçemeyen, problemleri ve takıntılı davranışları çok fazla olan bir çocuktu. İsmail Galip’in arkadaşları kendini çok sayıda sözcük ile ifade edebilirken, o kendisini sadece bir sözcükle ifade edebiliyordu. Şu anda baktığımız zaman ise İsmail Galip, akranları ile aynı sosyal düzeye gelen, problemli davranışları en aza inen bir çocuğumuz olmuştur. İletişimi başlatabilen ve sürdürebilen bir çocuğumuzdur. Bizler, kurumumuzda bireysel eğitimin yanında at ve havuz tedavisini de kullanmaktayız ve kurumumuzdaki başarıyı iyi ve sevgi dolu bir iletişime borçluyuz” dedi.

“Eski davranışlarının çoğundan eser kalmadı” Oğlunun 2 yılda iyileştiğini ve eski davranışlarından eder kalmadığını ifade eden baba Alpaslan Özer, “Oyuncakları ile oynamıyordu, sebepsizce koşturmacaları vardı. Kalabalık ortamı sevmiyordu ve kalabalık ortamda her zaman sorun yaratıyordu. Geceleri ise ağlama nöbetleri vardı. Bu davranışlarından yola çıkarak şüphelerimiz oluştu. Bunun üzerine çocuk doktoruna götürdük ve otizm teşhisi konuldu. Daha sonra ise Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geldik, burası ile tanıştık. Burada verilen eğitim sayesinde İsmail Galip şu anda iyi durumda ve arkadaşları ile aynı seviyede, hatta daha iyi bir durumda. Bu mutluluk verici bir şey. Biz burada eğitime başladığımız zaman İsmail’de sadece ‘Anne’ kelimesi vardı. Daha sonra 2 buçuk yalına doğru konuşmaya başladı.

Ondan sonra kelimeleri çoğaldı ve şu anda iyi bir durumda. Bu da bizi mutlu ediyor. Eski davranışlarının çoğundan eser kalmadı” diye konuştu.