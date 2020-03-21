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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

Polis ekiplerinden detay

Polis Polis Ekipleri 

-Asker uğurlayan ailelerden detay
-’En büyük asker bizim asker’ sloganlarının atılması
-Askere gidecek olanların havaya atılması
-Otobüs önünde İstiklal Marşı okunması
-Otobüs önünde İstiklal Marşı okuyanların arasında maske takılı olarak bulunanlar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarısı sonrasında terminalde önlem alındı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği yazıda vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi. Yapılan uyarı sonrasında Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Terminal hoparlörlerinden de Koronavirüs salgını nedeniyle bir arada durmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı. Terminalde yapılan asker uğurlamalarında vatandaşların bazılarının salgın riskine karşı maske kullandıkları görülürken bir çok vatandaş ise maskesiz olarak uğurlamalara katıldı.

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