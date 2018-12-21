Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ardahan’da kök hücre ve kan bağışı

Ardahan’da kök hücre ve kan bağışı

Kan merkezinden görüntü

Lösemi Hastası Allah Hanlı Kan Bağışı Kök Hücre 

-Kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlar
-Dede Yusuf Gökçenin konuşması
-Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver’in konuşması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- kampanyası başlatıldı. Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi ile Türk Kızılay’ı Ardahan Şubesi işbirliğiyle Ardahan şube merkezinde kök hücre ve kan bağışı kampanyasında 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındı. 4.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçenin dedesi Yusuf Gökçe ise, "Biz burada lösemi hastası olan bir kardeşimiz için bağışta bulunmaya geldik. Aynı lösemi hastası olan Yusuf Ali içinde Ardahan halkımız seferber olmuştu. Bizde bu kardeşimize yardımcı olmak için burdayız. Allah'tan kendisine şifa diliyoruz" dedi.
Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, kan ve kök hücre bağışlarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kan ve kök hücre bağışlarıyla vatandaşların hayatının kurtulduğunu ifade eden Ünver, ilk gün olmasına rağmen kampanyada 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındığını belirtti.
Kampanyaya kan bağışı yaparak da destek veren Ardahanlıların duyarlı davrandığını dile getiren Ünver, "Bizim bu çalışmamız kök hücre, ancak kan bağışında da bulunanlar oldu. Türk Kızılay’ı olarak bugün bu nedenle organizasyon yaptık. Ardahan geneli yaptığımız söz konusu organizasyonun daha önce benzerlerini yapmıştık. İnşallah bu çalışmamız ile bekleyen çok sayıda hastalarımıza bir faydamız olur." dedi.
(OY-AT)
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı