Antalya'da bir annenin çaresizliği Haberi

( ANTALYA -ÖZEL)- Motosiklet kazası sonrası yatağa bağımlı kalan 20 yaşındaki oğlunun hastaneden çıkmasını istemiyor- 131 gündür hastanede yatan genç evde cihaza bağlı kalacak, elektrik kesilse hayatı riske girecek- Acılı anne Tügel Karabay: "Evde hayati tehlikesi var, bakma imkanım yok" ANTALYA



- Antalya’da motosikletten düşme sonucu geçirdiği kafa travmasının ardından 6 aydır yatağa bağımlı kalan 20 yaşındaki Doğukan Erçağ Kuşlar’ın hastane boyutundaki tedavisi tamamlandı. 20 bin TL’lik ventilatör cihazı alınması ve tedavisine evde devam edilmesi gereken Kuşlar’a, eşinden ayrı olan anne Tügel Kurabay, bakamayacağını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Antalya’da su tesisatçılığı yapan 20 yaşındaki Doğukan Erçağ Kuşlar, geçtiğimiz 3 Haziran tarihinde Eski Sanayi Sitesi kavşağında motosikletiyle tek taraflı kaza yaptı. Kafasını kaldırıma çarpan Çağlar’ın beyninde ödem oluştur ve yatağa bağımlı hale geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli servislerle birlikte 6 aydır tedavisine devam edilen Çağlar’ı annesi bir gün olsun yalnız bırakmadı. Her gün ziyaret saatinde oğlunu yanına gelen anne Tügel Kurabay, Çağlar’ın sağlığına kavuşması için dua etti. Trakostomi açılıp, ventilatöre bağımlı, bilinci kapalı şekilde yatağa bağımlı olan Doğukan Erçağ Kuşlar’ın evde bakım hastası olduğu için tedavisine evde devam edilmesi için aile ile görüşüldü. Ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle anne Tügel Karabay’ın hastaneye bir cevap veremediği ve kendisine uzatılacak bir yardım elini beklediği belirtildi. "Oğlumun bilinci kapalı" Bir şirkette işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Tügel Kurabay, 20 yaşındaki oğlunun 6 ay önce Eski Sanayi Sitesi kavşağında tek taraflı geçirdiği motosiklet kazasının ardından yatağa bağımlı kaldığını söyledi.



Oğlunun bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini aktaran anne Tügel, “ Doktorlar enfeksiyonu düştüğü an hastanede fazla tutamayacaklarını söylüyorlar. Almamızı istiyorlar. Bu süreçte bize ventilatör cihazı tedarik etmemiz söylendi. Cihaz devlet tarafından karşılanıyor ama şuan kurumun elinde olmadığı için makineyi bulamıyoruz. Bu cihazı temin edebilmek içinde 18 bin TL’ye ihtiyacımız var. Şuan cihazı alamıyoruz. Enfeksiyonu var oğlumun.” dedi.

"Evde hayati tehlikesi olur" Eşinden ayrı ve bakmak zorunda olduğu bir çocuğu daha olduğunu dile getiren Kurabay, “ Oğlumu hastaneden eve alıp getirirsem daha kötü olur. Evde bakacak durumun yok zaten. Eve götürdüğün an çocuğumun hayati tehlikesi var. O makine için güç kaynağı istiyorlar. Elektrik kesilince ne yapacağım. Çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Doğukan’ı çıkarırlarsa ben eve götürürsem bu kez diğer çocuğuma bakamayacağım. İşten ayrılmak zorunda kalacağım.Ailemi ayakta tutabilmem için çalışmam gerekiyor.”diye konuştu.

"İmkanım yok" Devletin özel reanimasyon bölümlerinde oğlunu oraya yerleştirebileceğini aktaran Kurabay, “ İmkanım yok. Olsa kendim bakarım. Ben 6 aydır er gün hastaneye gidip geliyorum. İş yerindeki müdürlerim ve arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. 15 dakika görebiliyorum. Oğluma dokunuyorum, biraz konuşup çıkıyorum. Oğlumu görmezsem içim rahat etmiyor.”dedi.

Hastanenin de bugüne kadar imkan sağladığını dile getiren Kurabay, bundan sonraki sürecin kendileri için çok zor olduğunu sözlerine ekledi. "Hastaneden açıklama" Hastaneden yapılan açıklamada ise hastada, “ Araç dışı trafik kazası nedeniyle beyin ödemi oluşmuş, yatağa bağımlı trakostomi açılmış, ventilatöre bağlı bilinç kapalı evde bakım hastasıdır. Hastanede 131. günü ve bir bakım merkezi yada evde bakılması için aile ile görüşüldü. Ancak maddi olanaklar nedeniyle henüz bir karar verilememiştir.”denildi.