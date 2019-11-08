Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladı - ANKARA

Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladı - ANKARA

- Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu'na katılanlardan görüntüler - AÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedia Gedik'in açıklamaları Ankara Üniversitesi 15. Hipofiz Sempozyumu başladıANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesince bu yıl 15'incisi düzenlenen Hipofiz Sempozyumu başladı.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda uzmanın katılımıyla Ankara 'da bir otelde düzenlenen sempozyum, yarın sona erecek.Sempozyum hakkında AA muhabirine bilgi veren, AÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedia Gedik, ilk olarak 2004 yılında dünya ile aynı anda başladıklarını bu sempozyumu her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hipofiz bezinin önemine değinen Gedik, hipofiz bezinin vücudun ihtiyacı olan hormonları salgıladığını ifade etti.
Gedik, "Hipofiz bezi, beynin ortasında mercimek ağırlığında bir organ ve bu organ tüm organizmanın sinyalizasyonunu sağlıyor, yani bir orkestra şefi gibi hareket ediyor." dedi.
Sempozyumlar sayesinde meslektaşlarından olumlu geri dönüşler aldığını da dile getiren Gedik, ilk gerçekleştirdikleri programlarda katılımcı sayısının 70 olduğunu ve bu sayının artarak 350'e yükseldiğini söyledi.

Vedia Gedik, "Sempozyumun ilk gününde, görüntüleme kursu da düzenledik. Hipofizin tomografi ve MR görüntüleri, uzmanlar arasında tartışılıyor. Yarın ise hastalıklar ve ilaç tedavileri tartışılacak." diye konuştu.

Hastalık Muhabir Hormonlar Orkestra Şefi Tobol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı