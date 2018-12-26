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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'nın paletli ambulansları zor şartlar için göreve hazır

Ankara'nın paletli ambulansları zor şartlar için göreve hazır

Paletli ambulans acil ekibi

Bebek Hastane Kalp Yetmezliği Paletli Ambulans Sağlık Görevlisi 

-Temsili vaka çıkış
-Paletli ambulansın kar içerisinden gidiş görüntüleri
-Röportaj
-Detaylar

( ANKARA )Paletli ambulanslar kar çamur dinlemiyor gidilmesi güç yerlere ulaşıyor ANKARA - Ankara Sağlık İl Müdürülüğü’nün paletli ambulansları, kar, çamur dinlemiyor, ulaşılması güç yerlerde bulunan acil hastalara ulaşıyor. Kar yağışı ile beraber beyaz örtüye bürünen Ankara’da, sağlık birimleri teyakkuza geçti. Kar engeline takılabilecek köy yerleri, mahalleler, mezralar için paletli 112 acil ekipleri hazır bekletiliyor. Olası acil bir durumda, hastalara ulaşımı kolaylaştıran paletli 112 ambulans, kar, çamur demiyor hızlı bir şekilde hastaya ulaşabiliyor. Yoğun kar yağışlarında normal ambulansların gidemediği yerlere, ulaşabilen paletli ambulanslar acil hastalar için can suyu olma özelliği taşıyor. Ambulans içerisinde 3 sağlık görevlisi bulunuyor. Doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekip, zorlu yolları aşıyor, hastane ve hasta arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Hastalar yaşlı, çocuk ve kronik kalp rahatsızlığı olanlar Ankara'nın Çankaya ilçesi Oran mahallesinde bulunan paletli ambulans istasyonunda çalışan Doktor Behlül Güneş, paletli ambulansla 24 saat boyunca hizmet verildiği belirterek, “Normal ambulansların kardan dolayı ulaşmadığı yerlerde biz hastalarımı ulaşıyoruz. Hastalarımızı alıyoruz, o anda ilk yardımımızı da gerçekleştiriyoruz. Bu hastalarımız genelde yaşlı, çocuk ve kronik kalp yetmezliği, akciğer hastaları, astımlı hastalar, bebekler, doğum ve trafik kazalarında ki hastalarımız oluyor. O hastalarımızı alıyoruz, 112 normal ambulanslı arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Onlar da hastaneye iletiyorlar” dedi.

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