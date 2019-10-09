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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı'dan 'yerli ilaç' değerlendirmesi

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı'dan 'yerli ilaç' değerlendirmesi

açıklama

( ANKARA )- Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı:“Üretimin her aşamasında yerelleşmeye gidilmelidir” ANKARA

Hastalık Referans Kronik Hastalık Yerli İlaç İlaç Üretimi 


- Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Yerli ilaç üretimindeki bu süreç ‘ilaçta kısmi yerelleşme’den çıkarılıp, üretimin her aşamasında yerelleşmeye gidilmelidir” dedi.
Ankara Eczacı Odası olarak ülke ekonomisine ve halkın ilaca erişimine yapacağı katkılar için her zaman yerli ilaç üretiminin arkasında olduklarının altını çizen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Şu anda üretilen yerli ilaçların üretim aşamalarına baktığımızda yalnızca kullanılan tesis ve çalışanların yerli olduğunu söylemek mümkündür. Yerli ilaç üretimindeki ‘ilaçta kısmi yerelleşme’den çıkarılıp, üretimin her aşamasında yerelleşmeye gidilmelidir” diye konuştu.
Ercanlı, yerelleşme sürecinde bir takım aksamalar olduğuna işaret ederek, "Ankara Eczacı Odası olarak yerli ilaç üretimi ve jenerik ilacı destekliyoruz. Bunların yanı sıra, bu sürecin daha etkin yönetilerek, hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. "İlaç kuru en çok kronik hastalıklarda kullanılan ilaçları etkiliyor" Halkın ilaca erişiminin önündeki engellerden birinin İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklandığını söyleyen Taner Ercanlı, “Bildiğiniz gibi ülkemizdeki ilaçların dönemsel avro değeri, Avrupa Birliği üyesi olan ve en ucuz ilaç fiyatına sahip beş ülke referans alınarak hesaplanmaktadır. Ancak dönemsel avro değerinin avro kuru ile arasında meydana gelen makas farkı, pek çok firmanın ilaçlarını Türkiye pazarından çekmesine ya da piyasaya kısıtlı ilaç sunmasına neden olmaktadır" dedi.
SUT'ta yapılan değişiklikle daha önce nöroloji uzmanlarınca reçetelenen bazı ilaç gruplarının sadece psikiyatr uzmanları tarafından yazılması şeklinde düzenleme getirildiğini hatırlatan Ercanlı, “Hastalarımızın bu ilaçlara erişiminde sıkıntılar baş göstermiştir. Hastalarımız hem çok sayıda hekime giderek daha fazla muayene ücreti ödemek zorunda kalmakta hem de birden fazla hekim reçetesi ile bize başvurmak zorunda kalmaktadır" diye konuştu.

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