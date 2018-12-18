Ameliyatsız burun estetiğine talep arttı İzle



- Burun estetiği işlemlerinin günümüzde ameliyatsız olarak uygulanabildiğini ve ameliyatsız estetiğe yönelimin artığını belirten Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, ameliyatsız işlemin maliyetlerinin daha düşük olmakla birlikte daha iyileşme sürecinin daha kısa olduğunu ifade etti.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Doktor Mehmet Durmuşoğlu günümüzde bir takım yüz estetiği işlemlerinin ameliyatsız olarak uygulanabildiğini söyledi.



Ameliyatsız işlemlerin en başında gelenlerden biri de burun dolgusu olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Durmuşoğlu, uygulanan işlemler hakkında bilgi verdi. Burun dolgusunun uygun burun yapısı olan hastalarda az miktarda yapılan dolgu ile çok iyi sonuçların alınabildiği belirten Dr. Durmuşoğlu, “Özellikle hafif kemeri olan, buruncuğu hafif düşük hastalarda ciddi bir eğrilik ciddi bir yapısal sorun yoksa çok kolay uyguladığımız bir işlem. Elbette dikkat etmemiz gereken pek çok faktör var. Dolayısıyla hem kişinin yapısına uygun olup olmadığı hem de yapılacak işlemin özelliği nedeniyle tecrübeli hem de bu konuya hakim bir hekimin değerlendirmesiyle hastalar ameliyatsız estetik işlemlerine yöneltilebilirler” dedi.

İyileşme süreci kısa Burun dolgusu işleminin diğer estetik işlemlerine göre daha kısa sürdüğünü ifade eden İzmir EgeSante Tıp Merkezi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, “Diğer estetiklere göre en önemli fark işlemin kısa sürmesi ve çok kısa sürede iyileşmenin olması ve normal hayata dönüşün aynı gün mümkün olabilmesidir. Ameliyatta her ne kadar yapılan işlemler eskisi gibi hastaları yormasa da en azında bir hafta hayata dönüş için iyileşme için bekliyoruz. Dolayısıyla bu avantajları olunca bunlar maliyete de yansıyor, daha uygun maliyetlerle uygun sonuçlar alınabilir. Burun dolguları yüzün diğer bölgelerine yapılan dolgulara nazaran hastalara uzun süre, bir yıldan fazla kalıcılığıyla iyi bir sonuç verebiliyor. Ayrıca birkaç uygulamadan sonra küçük de olsa belli kalıcı değişiklikler oluyor. Bu da kalıcı bir sonuca bize götürebiliyor” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde talep artıyor” Estetik işlem yaptırmak isteyen kişilerin artık kendilerini daha az yoracak ve iyileşme sürecini hızlı olduğu sağlık işlemlerine yöneldiğinin vurgulayan Dr. Durmuşoğlu, “Sadece ülkemizde değil gelişmiş ülkelerde de kişilerin yapılan tüm sağlık işlemlerinde daha az yoracak, iyileşmenin daha hızlı olacağı yöntemlere yönelmiş durumdadır. Sadece geçen yıl Amerika’da burun estetiğinde kat be kat yaklaşık 4-5 kat fazla medikal estetik işlemi uygulanmıştır. Bu önemli bir rakam ve ülkemizde de talebin bu yönde giderek arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Sonuç odaklı yaklaşım ön planda Estetik işlem yaptırmak isteyen hastalara, analiz ve simülasyonlarla olabilecek en iyi sonucu planladıklarını aktaran Dr. Durmuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem dolgu hem de ameliyat için hastalar bize aslında belli bir sonuç için geliyorlar. Belli sorunları oluyor ve onların ne kadar düzeleceği konusunda bizden fikir almak istiyorlar. Biz yaptığımız analiz ve simülasyonlarla olabilecek en iyi sonucu planlıyoruz ve sonuca odaklanıyoruz. Dolayısıyla hastalarımıza da ameliyatla ilgili bilgilendirme yaparken, teknikleri ön plana çıkaran yaklaşımlardansa sonucu ön plana çıkarak yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum. Paylaşımları son birkaç aydır sonuç odaklı rinoplasti şeklinde yapıyorum. Bu elbette yeni bir ameliyat tekniği değil sadece hastanın durumunu iyi bir sonuca ulaşabilecek yöntemleri kapsayan bir süzgeçten geçirdiğimi ve o hasta için en uygun sonuç ne ise hangi yoldan gideceksem o yoldan yürüdüğümü anlatmaya çabalıyorum.” Opr. Dr. Durmuşoğlu, burun estetiği işlemlerinin kadınlarda 16, erkeklerde ise 17 yaşından sonra yapılabileceğini sözlerine ekledi.

