Ambulans uçak 76 yaşında hasta için havalandı Video

-Hastanın ambulansa sevki

-İl Sağlık Müdürü ile röportaj



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yatan 76 yaşındaki hasta için gece geç saatlerde Ambulans Uçak Balıkesir'e geldi. Balıkesir'de kalp problemi olan acil bir hasta ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi. Atatürk Şehir Hastanesinde özel tetkik ve tedaviye gereksinim duyulan hasta için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak talep edildi. Yeni yapılan Balıkesir Merkez Havalimanı'na inen ambulans uçak Balıkesir'den aldığı hastayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hasta hakkında bilgi veren Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Şu an itibariyle Atatürk Şehir Hastanemize başvuran 76 yaşındaki kalp problemi olan bir hastamıza arkadaşlarımız ilk müdahalelerini yaptılar. Ancak hastamızın özel bir tetkik ve tedaviye ihtiyacı var. Merkezimizde yapılamayan bir işlem olduğu için yer araştırması yapıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanemizdeki hekim arkadaşlarımızla görüşüldü ve tedaviye onlar devam edecek" dedi.

Hastanın Ankara'ya nakli için hızlı bir şekilde koordinasyon sağladıklarını ifade eden Yavuzyılmaz, "112 ekiplerimiz hemen hava koordinasyon nakil ekimizle irtibat kurdu. Bakanlığımız talebimizi değerlendirdi ve bize uçak ambulans tahsis etti. Hastamızı biz buradaki hastanemizden kara ambulansımızla hava alanımıza getirdik ve uçak ambulanstaki hekim ekibine teslim ettik. Hastamıza işlem yapılması noktasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesine uğurladık" şeklinde konuştu.



