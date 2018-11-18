Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Amatör maçta taşlı sopalı kavga - YALOVA

Amatör maçta taşlı sopalı kavga - YALOVA

- Kavgadan görüntüler Yalova 'da amatör maçta taşlı sopalı kavga - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Yalova Altınova Belediyespor ile Bursa Gülbahçespor arasında oynanan maçta iki takımın taraftarları taşlı sopalı kavga etti - Yarım saat gecikmeyle biten maçın ardından Bursa Gülbahçespor kalecisi Özkan Ersöz ve 9 taraftar gözaltına alındıYALOVA (AA) - Yalova 'da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında taşlı sopalı kavga çıktı.Alınan bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 9. hafta mücadelesinde Yalova Altınova Belediyespor, sahasında Bursa Gülbahçespor'u konuk etti.Müsabakanın devre arasında iki takım taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Güvenlik güçleri, taraftarlar arasındaki kavgayı yatıştırmakta güçlük çekerken maçın oynandığı sahaya takviye ekip sevk edildi.Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılırken hafif yaralanan 3 taraftara 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.Yaklaşık yarım saatlik gecikmenin ardından tamamlanan maçı Bursa Gülbahçespor 4 - 1 kazandı.Maçın sonunda bu sefer taraflar arasında gerginlik yaşandı.Olaya müdahale eden polis ekipleri, Bursa Gülbahçespor kalecisi Özkan Ersöz ile 9 taraftarı gözaltına aldı.

Polis Devre Arası Amatör Polis Ekipleri Amatör Maç 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı