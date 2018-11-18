Amatör maçta taşlı sopalı kavga - YALOVA

- Kavgadan görüntüler Yalova 'da amatör maçta taşlı sopalı kavga - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Yalova Altınova Belediyespor ile Bursa Gülbahçespor arasında oynanan maçta iki takımın taraftarları taşlı sopalı kavga etti - Yarım saat gecikmeyle biten maçın ardından Bursa Gülbahçespor kalecisi Özkan Ersöz ve 9 taraftar gözaltına alındıYALOVA (AA) - Yalova 'da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında taşlı sopalı kavga çıktı.Alınan bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 9. hafta mücadelesinde Yalova Altınova Belediyespor, sahasında Bursa Gülbahçespor'u konuk etti.Müsabakanın devre arasında iki takım taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Güvenlik güçleri, taraftarlar arasındaki kavgayı yatıştırmakta güçlük çekerken maçın oynandığı sahaya takviye ekip sevk edildi.Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılırken hafif yaralanan 3 taraftara 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.Yaklaşık yarım saatlik gecikmenin ardından tamamlanan maçı Bursa Gülbahçespor 4 - 1 kazandı.Maçın sonunda bu sefer taraflar arasında gerginlik yaşandı.Olaya müdahale eden polis ekipleri, Bursa Gülbahçespor kalecisi Özkan Ersöz ile 9 taraftarı gözaltına aldı.