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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' nedeniyle turuncuya büründü

Amasya 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' nedeniyle turuncuya büründü

KALEDEN GÖRÜNTÜ, KIZLAR SARAYI VE YALI BOYU EVLERİNDEN GÖRÜNTÜ, RÖP

( AMASYA ) Amasya "Dünya Hasta Güvenliği Günü" nedeniyle turuncuya büründü AMASYA

Lyon Farkındalık Farkındalık Yaratma 


- Amasya Şehzadeler Gezi yolunda "Dünya Hasta Güvenliği Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla kale, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri turuncu renge büründü. Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesi ortaklaşa hareket ederek, şehir dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için turuncu renkle ışıklandırıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez bu yıl kutlanan “Dünya Hasta Güvenliği Günü” kapsamında, Amasya Şehzadeler gezi yolunda gerçekleştirilen etkinlikte, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Elmacı, “bugün 17 Eylül 2019 Dünya Sağlık Örgütünün ilk bu yıl 17 Eylül için ilan ettiği hasta güvenliği günü dolayısıyla burada bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 134 milyon insan hasta güvenliği konusunda etkilenenlerin sayısını oluşturmakta. Bunun yanında 2.6 milyon insanında hasta güvenliği noktasında ki bazı durumlar nedeniyle sağlığını kaybettiğini görmekteyiz. Bu nedenle sağlık alanında yapılacak eğitimlerin kalitesinin artırılmasıyla yine aynı zamanda bu etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması yine farkındalık eğitiminin yükseltilmesiyle dünya da bu rakamların daha aşağıya çekilerek, hasta güvenliğinin sağlanması konusunda önemli olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. Dünya Hasta Güvenliği gününün kutlu olmasını, daha az insanın bundan olumsuz etkilenmesini ve eğitimlerimizin kaliteli olarak artmasını temenni ediyorum. Bu bizim üniversitemizin bir farkı oldu aslında. Bugünün dünyada ilk olarak bugün ilan edilmesi, Ankara’da da buna bağlı etkinliklerin düzenlenmesi bizim de üniversite olarak buna dikkat çekmemizi, kendimiz açısından gerekli gördük. Buna bağlı olarak özellikle Amasya kalesine turuncu ışıklarla hasta güvenliği konusunun farkındalığını yükseltmek için bir ışıklandırma, aydınlatma yapmış olduk” dedi.

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