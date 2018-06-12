Aksaray’da 200 yataklı ek hastane binasının temeli atıldı

-Protokol konuşmaları

-Temel atma töreni

-Semt polikliniği açılış töreni



( AKSARAY -HD) AKSARAY



- Aksaray’da önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılacak olan 200 yataklı hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, son 6 ayda sağlık sektöründe ciddi yol kat ettiklerini belirterek, “28 Mart’ta 400 yataklı hastanemizin teslim aldık. İnşallah şimdi temizliğine başladık. 2 ay içinde bitireceğiz ve taşınacağız. Tefrişatımız yüzde 90 olarak tamamlandı. En son malzemeler 20 Haziran’da gelecek. 200 yataklı binamız ile birlikte toplam 800 yatağa ulaşacağız. Son 6 aydır Aksaray’da sağlıkta dönüşüm kapsamında çok büyük yol aldık” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, “İnsanımız gerçekten çok kıymetli. İnsanı yaşat ki devlet yücelsin mantığı içinde insan merkezli siyaset yapabilmek, üretebilmek. 16 yıl öncesine baktığımızda çok içler acısı manzaralar hepimizin hafızasında. Anlatılan hikayeler, asla bizim ülkemizde yaşanamaz dediğimiz türlerdendi. İnsanlarımız en canının yandığı anlarda hastanede, hastane kapılarında. Öncesine gittiğimizde göz sıraları, göz kuyrukları, muayene olmak için kuyruklar gibi. İnsanların cebinde parası olmadığı zaman hastane kapılarında yüzlerine bakılmadığı dönemler, ölülerini dahi alamadığı dönemler 16 yıl öncesinin manzaraları, Türkiye manzaralarıydı” şeklinde konuştu.

Sağlık sektörünün önemine değinen Aksaray Valisi Aykut Pekmez de, “Devletimizin muhakkak birçok önemli görevi var ama insan sağlığı devletimizin en önemli hizmetlerinin en başında geliyor. Son yıllarda ülkemizde yapılan sağlık sektöründeki gerek fiziksel, gerek teknolojik ve gerekse personelin nitelik ve niceliğinin artırılması ile ülkemiz Allah’a şükür bugün dünyanın en önemli, en modern sağlık sektörlerinden birinin sahibi haline gelmiştir. Bugün birçok batı ülkesinden hastalar muayene ve tedavi için ülkemize geliyor. Bu da gösteriyor ki, ülkemiz şu anda sahip olduğu modern sağlık sistemi ile birçok batı ülkesinden daha modern bir sağlık sistemine sahip” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninin ardından Fatih Mahallesi'nde yaklaşık 6 ay önce hizmete açılan Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinin açılışı gerçekleştirildi.



