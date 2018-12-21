Akıllı prostat biyopsisi ile prostat kanserleri tedavisi daha başarılı İzle

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, standart biyopsilerdeki yüzde 40’larda olan kanser yakalama oranının, akıllı biyopsi ile yüzde 70’lere kadar vardığını söyledi.



Son zamanlarda popülerlik kazanan akıllı prostat biyopsisi ile erken dönemde kanser yakalama oranlarında büyük avantajlar sağlandığını belirten Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, akıllı prostat biyopsisini; ilk aşamada multiparametrik MR yardımıyla prostat içerisindeki kanserli hücrelerin belirlenmesi, ikinci aşamada ise MR cihazı içerisinde birebir olarak yapılabilen ve sadece tümörlü bölgelerden örnek alınarak incelemenin daha anlamlı ve hedefe yönelik yapılmasını sağlayan bir işlem olarak tanımladı. Kanser yakalamada başarı oranı yükseldi Akıllı prostat biyopsisinin, standart biyopsilerdeki yüzde 30-40 civarında olan kanser yakalama oranlarını, yüzde 70’lere çıkardığına vurgu yapan Demirtaş, son yıllarda gelişen ICD teknolojisi ile birleştiğinde tedavide daha başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Demirtaş, işlem süreçlerine dair şu bilgileri verdi: “Bu biyopside en önemli aşama multiparametrik MR çekilmesi ve bunun radyolog tarafından uygun bir şekilde yorumlanmasıdır. Buna göre prostat içerisindeki hücrelerin birden beşe kadar derecelendirmesi yapılmakta; 3, 4, 5 derecesine gelen hücreler kanser açısından şüpheli olarak görülmekte ve akıllı biyopsi cihazlarıyla, ultrason yardımıyla makattan girilerek MR’daki kanser hücresi şüphesi olan bölgelerden yapılan biyopsi işlemi gerçekleştirilmektedir. Kanser yakalama oranı standart yapılan biyopsilerde yüzde 30, 40’larda iken, akıllı biyopsilerde bu oran yüzde 70’lere kadar çıkmaktadır. Erken tanıyla; özellikle kapalı ameliyatlarla prostat kanseri tama yakın tedavi edilmekte. Hatta bu yöntemle lenf düğümleri çıkarılarak prostat kanserinin kökü tamamen kazınabilmektedir.” İşlem en fazla yarım saat sürüyor İşlemin, cihaz tipine göre en fazla yarım saat sürdüğünü belirten Demirtaş, genel anestezi alan hastaların aynı gün gündelik yaşamlarına devam edebildiklerini dile getirdi. Demirtaş, “Hastanın isteğine, durumuna ve hekimin tercihine bağlı olarak genel ve lokal anestezi ile yapılabilir. İşlem sonrasında ağrı varsa ağrı kesici uygulanabilir ama genel anestezi alan hastalar, 3-4 saat içerisinde günlük yaşamlarına dönmektedir. İşlemden sonra idrar ya da makattan kan gelebilmektedir. Çok miktarda olması durumunda hasta hekimine başvurmak durumundadır. Ancak bu, aktif değil de pıhtı şeklinde menide ya da idrarda olursa 3 haftaya kadar devam edebilir ve önemli değildir. Bununla ilgili olarak hastaya bolca su içmesini öneririz. Biyopsi işleminden sonra bizi en çok tedirgin eden şey ateş gelişmesidir. Bu da işlemden sonraki ilk 48 saat civarında oluşabilir. Böyle bir durum meydana geldiğinde mutlaka hekime ulaşılması gerekir. Bu, bütün biyopsiler için geçerlidir, akıllı prostat biyopsisine özel bir durum değildir” ifadelerini kullandı. (SK)

