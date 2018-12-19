Akıllı lens ile gözlüğe son

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- Göz Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tarık Bozca, akıllı lensleri sadece 45 yaş üzeri değil, uzağı ve yakını görmede zorlanan herkesin kullanabileceğini söyledi.



Akıllı lensleri 45 yaş üzerinde uzak ve yakın net görüşü sağlamak için taktıklarını belirten Bursa Göz Merkezi Op. Dr. Tarık Bozca, “Akıllı lensler, katarak ameliyatlarında bir üst jenerasyon lens grubu olarak son 2 yıldır kullanılmaktadır. 45 yaş üzerinde olup da gözü uygun olan hastalara biz akıllı lensleri tavsiye ediyoruz. Normalde gözümüzün kendi lensi, 40 yaşından sonra esnekliğini kaybediyor. Bu esnekliğini kaybettikten sonra yakın görmesi bozuluyor. 45-50 yaşından sonra ise su içeriğini ve şeffaflığını da kaybedip katarakt dediğimiz göz içi merceğinin hastalığı ortaya çıkıyor. Katarakt hastalarında uzun senelerdir uygulanan lensler tek odaklıdır. Tek odaklı lenslerde mercekler takıldıktan sonra hastalarımız gözlük kullanabiliyordu. Uzak gözlüğü kullanmasa bile yakın gözlüğü kullanıyordu. Bu ihtiyacı da ortadan kaldırmak için kullanılmaya başladı.

Biz bu akıllı lensleri katarakt hastalığı olan kişilere veriyoruz. Ama 5 yaşından sonra çok fazla kataraktı olmayıp da yakın ve uzak görmede ciddi anlamda sıkıntı yaşayan hastalarımıza da biz akıllı lensleri tavsiye ediyoruz. Yüksek numaralı hipermetrop hastaları, akıllı lenslerde en çok fayda sağlanan grup olarak dikkat çekiyor. Onun dışında yine yüksek numaralı miyop ve astigmatizm gibi görme kusuru olan hastalarımıza da akıllı lensler konforlu bir şekilde uygulanmaktadır. Akıllı lens ameliyatları 40 yaşından önce de, lazer uygulanamayan hastalarda ve doğuştan kataraktı olan genç grubu hastalarımızda akıllı lensler uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Akıllı lenslerin sabit ve kalıcı olduğunu belirten Tarık Bozca, “Ömürlük lensler olarak kullanılmaktadır. Akıllı lensleri biz katarakt cerrahisi gibi göz içerisine yerleştiriyoruz. Damla anestezi ile ameliyatımızı yapıyoruz. Gözün kendi merceğini temizleyip bu akıllı lensi yerleştiriyoruz. 5-10 dakikalık bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Gözleri aynı anda yapmıyoruz. Tek tek 10 günlük arayla operasyona alıyoruz. Daha sonra ise 6 ay ve 1 yıllık takipler gerçekleştiriyoruz. Dikkat edilmesi gereken 1 hafta göz içerisine su kaçırmamak gerekiyor. Ovalamamak gerekiyor. 1 ay sonrasında ise rutin hayattaki gibi yaşantımıza devam edebiliyoruz” dedi.



