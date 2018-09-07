Aile hekimliklerinde ücretsiz check-up dönemi başladı

-Aile hekimi Dr. Musa Akın'ın açıklaması

-Vatandaş röp.

-Sağlık ocağı önünden detay



( MANİSA -ÖZEL) MANİSA



- Türkiye geneli aile hekimliklerinde uygulanan periyodik sağlık muayenelerin yanı sıra artık ücretsiz olarak check-up hizmeti de verilmeye başlandı. Aile sağlığı merkezlerinde bu yıl başlatılan risk tarama programı kapsamında, vatandaşların sağlık durumları hakkında muhtemel hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek amacıyla check-up uygulaması başlatıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İstasyon ve Kurtuluş mahallelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren 5 No'lu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan aile hekimi ve aynı zamanda Manisa Aile Hekimleri Derneği (MAHED) Alaşehir İlçe Temsilcisi Dr. Musa Akın, Türkiye genelinde aile hekimliklerinde ücretsiz olarak check-up döneminin başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 100 günlük eylem planında yer alan ve 10 milyon vatandaşımızın check-up yapılmasının hedeflendiği Sağlık Bakanlığı check-up programı uygulaması bugün itibariyle başladı.

Bu kapsamda hastalar eğer isterlerse MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile randevu alarak bağlı bulundukları aile hekimliklerinde check-up yaptırabilecekler” diye konuştu.

Aile sağlık merkezlerinde check-up ile yapılacak tetkikleri aktaran Akın, "Kan şekeri (glukoz), kolesterol, böbrek fonksiyonu testleri, karaciğer fonksiyon testleri, tam kan, kansızlık ve vitamin eksiklikleri testleri, tam idrar tahlili, guatr ve troid fonksiyon testleri, EKG (kalp grafisi çekimi) ile kanser taraması gibi testler check-up kapsamında yapılabilecek” dedi.

Sağlık kontrolü için aile sağlık merkezine gelen vatandaşlar da ücretsiz check-up hizmetinin başlamasının sevindirici ve çok önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.



