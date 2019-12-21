Ağrısız yaşamın çözümü 'Tıbbi çamur tedavisi' Haberi

-Hastaneden iç detay

-Çamur tedavisi yapılan odadan genel görüntü

-Çamur tedavisi yapilirken farkli detaylar

-Doktor ile röportaj

-Hasta ile röportaj

-Hasta ile röportaj



( UŞAK - ÖZEL)- Uşak'ta ilk ve tek uygulanan çamur tedavisina talep yoğun UŞAK



- Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tıbbi çamur tedavisi (peloido terapi), ağrılardan şikayetçi hastalara derman oluyor. Avrupa'da yaygın olarak yapılan çamur tedavisi Uşak'ta ilk ve tek olma özelliği taşımakla birlikte oldukça talep alıyor. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Öğretim Görevlisi ve Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji kliniğinde görevli Kağan Özkuk tarafından yapılan çamur tedavisi pek çok şikayete çözüm oluyor. Yaklaşık 40 ile 45 santigrat dereceye kadar ısıtılan peloid adlı tıbbi çamur, eklem ağrılarında, fıtık taşıyan bölgelerde, kireçlenme gibi rahatsızlığı bulunan hastalara uygulanıyor. Rahatsızlık bulunan bölgeye yaklaşık 10 seans, ağrının durumuna göre 30 seans boyunca her gün çamur uygulanıyor ve tıbbi çamurun uygulandığı bölge 30 dakika bekletildikten sonra hekimler tarafından temizleniyor. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan tedavi günlük seansların ardından sonuç veriyor. "Hastanın yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz" Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Öğretim Görevlisi ve Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji kliniğinde görevli Kağan Özkuk, Peloidoterapi yani çamur tedavisi kaplıca tedavi uygulamalar arasındaki tedavilerden birisidir. Ülkemizde kaplıca merkezlerinde ve az sayıdaki birkaç hastanede uygulanmaktadır. Bazı Avrupa ve dünya ülkelerinde, peloid bulunan yerlerde yaygın olarak tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Çamur tedavisi, peloid dediğimiz bir çamuru uyguluyoruz. Biz burada 2 tip çamuru karıştırarak hastalarımıza uygulama yapıyoruz. Hastalarda bulunan hastalık grupları halk arasında kireçlenme, diğer eklemlerin çeşitli bozuklukları, bel-boyun ağrıları eklemlerle ilgili olarak veya vücutta tendom patolojileri dediğimiz; örneğin, tenisçi dirseği gibi hastalıklardır. Artı bel-boyun cerrahileri sonrasında veya ortopedik eklem cerrahileri sonrasında vücutta oluşan sorunlara karşı kullanmaktayız. Biz genellikle hastanemizde 10 seansta yapıyoruz, ağrı durumuna göre uzatılıyor her gün olacak şekilde. Buradaki amacımız ilgili ağrılı bölümdeki ağrı oluşan bölgesinde hem ağrıyı azaltmak hem de oranın fonksiyonelliğini artırmaktır. Yani dolaylı yoldan da hastanın yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz"diye konuştu.

Ağrılarının azalmaya başladığını belirten Fatma Doğan, Kalçamda ve belimde çok ağrı vardı, onun için çamur tedavisini seçtim, şifa aramaya geldim. Günlük 2 tedavimiz var bir çamur tedavisi bir de fizik tedavi. Şu anda rahatlama var, inşallah tamamen olacak. İnsanlara da tavsiye ederim gelsinler tedavi olsunlar" şeklinde konuştu.

Tedavi yönteminde memnun olduğunu dile getiren Ayşe Sönmez, "Bel ve bacak ağrısı şikayetiyle başvurmuştum Kağan Bey’e. Belimde ve bacağımda ciddi ağrılar vardı ve yaşam kalitemi düşürüyordu. Çamur ve fizik tedavi önerdi kendisi. Tedavi süresince ilk bir iki gün ağrım çok arttı. Sonrasında rahatladım. Tedavim devam ediyor, şu anda kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.





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