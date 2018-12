Afyonkarahisar'da çamur ile gelen iki bin yıllık şifa

-Çamur banyosu tedavisi

( AFYON KARAHİSAR)- Bu kaplıcadaki çamur banyoları şifa dağıtıyor AFYON KARAHİSAR - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcalarında iki bin yıllık geçmişe dayanan çamur banyoları, vatandaşlara şifa olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü çamur banyoları ile diğer kaplıcalardan ayrılan Sandıklı Hüdai Kaplıcası, şifalı sularıyla da dikkat çekiyor. Kaplıcanın şifalı suları 500 metre derinlikteki jeolojik bir çatlaktan çıkarken, yer üzerinde bulunan çamurla 45 derece sıcaklıktaki suyun mayalanmasıyla oluşan çamur banyoları da birçok hastalığa iyi geliyor. İki bin yıldır kullanılan kaplıca suyu ve şifalı çamurun, romatizma, nevralji (Sinir boyunca yayılan iltihaplar), nevrit (Sinir ucu iltihapları), polinevrit (Birden fazla sinirin iltihapları), tendinit (Tenden iltihabı), periartrit (Eklem zarı iltihabı), artroz (Eklem kireçlenmeleri), romatoit artrit (Ateşli romatizma hastalıkları), selülit (Yumuşak doku romatizması), siyatik (Siyatik sinirinin sıkışması), spondilit (Omurganın kireçlenmesi), mialji (Kas ağrıları), kadın hastalıkları (Kronik dönemlerde), polio sekeli (Çocuk felci sekeli), hemipleji (Vücudun bir yerinin felci), parapleji (Her 2 bacağın felci), kırık çıkık sekelleri, kazalardan ve ameliyatlardan kalan sekeller, ruhi yorgunluklar, dimağ yorgunluğu, bağırsak hastalıkları, böbreklerde taş ve kumların düşürülmesi gibi hastalıklara derman olduğu biliniyor. “Çamur kürü 7-8 dakika uygulanıyor” Kaplıcaya gelen misafirlere çamur kürünün günde 7-8 dakika uygulanmasının yapıldığını belirten Hüdai Kaplıcaları Termal Otel Müdürü Ahmet Yavuz Yılmaz, “Sandıklı huzurun, sağlığın, çamurun başkentidir. Şu an hava sıcaklığı eksi 3’ün de altında, etraf bembeyaz kar ile kaplı. Misafirlerimizin birçoğu termal suya ve çamur banyolarına girerek termal suyun faydalarından yararlanmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Hüdai Kaplıcalarının tarihi 2 bin yıllık geçmişe dayanıyor” Hüdai Kaplıcalarının termal suları ile çamur banyoları ile ünlü olduğunu belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Hüdai Kaplıcalarımız 2 bin yıllık bir geçmişe dayanan tarihi ile muhteşem termal su ve çamur banyosu ile ünlü ülkemizin termal tesislerinden bir tanesidir. Bölge termal tesis olarak ciddi manada bir üne sahiptir. Hem dünya coğrafyasından hem de ülkemiz ve ilimizden, ilçemizden misafirlerimiz şifa bulmak için çamur banyolarına geliyorlar. Tabii ki Turizm Bakanlığı onaylı bir tesis Sandıklı Hüdai Kaplıcaları. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik de çamurun kaplıcalarımızda bulunmasıdır” dedi.

“Termal su ile mayalanan çamur şifa dağıtıyor” Çamur banyolarının kürünün 7-8 dakika uygulandığını belirten Başkan Çöl, “Akşamdan sabaha kadar termal sular ile mayalanan çamur, sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin sıraya girerek şifa kaynağı olan yaklaşık 8 dakikalık bir kürdür. Bu kür 7-8 defa hastalığın bulunduğu bölgeye uygulanmaktadır. Birçok hastamız da şifasını bularak bölgemizden ayrılmaktadır. Bölge gerçekten turizmde bir çığır atlamıştır. 3 tane 5 yıldızlı otelin bulunduğu tesisler mevcuttur Sandıklı'da. Bir de Türkiye’nin en büyük termal otelinin bulunduğu bir yerdir Hüdai Kaplıcaları. Yine belediyemize ait 300 apartın bulunduğu ve belediyemize ait iki otelin bulunduğu bir alandır burası. Ülkemizin ilk termal oteli Sandıklı'da mevcuttur. Bu vesile ile tüm şifa bulmak isteyen vatandaşlarımızı Sandıklı’mıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Sömestr için yoğun bir talep var” Sömestr tatili için kaplıcalara yoğun bir talebin olduğunu ve rezervasyonlar ile otellerin dolduğunu belirten Başkan Çöl, “Yaklaşan 15 tatil sürecinde Sandıklı'da inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Otellerimizde ve apartlarımızda yerimiz kalmadı. Şu an olağanüstü bir yoğunluk var. Tüm şifa bulmak isteyenleri Sandıklı'ya ve Hüdai Kaplıcalarımıza davet ediyor onları burada ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyorum” şeklinde konuştu.