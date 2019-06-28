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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Afra için nakil zamanı - İZMİR İzle

Afra için nakil zamanı - İZMİR İzle

- Lösemi hastası Afra'nın aile arşivinden görüntüleri - Tedavi sürecinde çekilen görüntüleri (ARŞİV)Afra için nakil zamanı - Down sendromlu lösemi hastası 3 yaşındaki Afra için en uygun donörün tespit edilmesiyle nakil süreci başlatıldı - Baba Recep Arabacı:"Doktorlar, kök hücre naklinin diğer hastalara göre daha riskli olduğunu söyledi.

Ama nakil olmazsa durum daha da kötü. Hem umutlu hem de endişeliyiz. Sevenlerimizin dualarını bekliyoruz"İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir 'de yaşama tutunmak için acil kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı, nakil için hastaneye yatırıldı. İzmir li Recep ve Altun Arabacı çiftinin tek çocuğu olan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Akut Myeloid Lösemi tedavisi gören Afra için tespit edilen 3 donörden en uygunu seçildi.Yurt içinde tespit edilen donörden alınacak kök hücre dondurulacak ve bugün Afra'ya nakledilecek.Nakil, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek. - Ailesi hem umutlu hem endişeliAfra'nın babası Recep Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren herkese teşekkür borçlu olduklarını, uygun donör bulunduğu için mutluluk duyduklarını söyledi.

Down sendromu nedeniyle başka sağlık sorunları da bulunan Afra'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydeden Arabacı, "Doktorlar, kök hücre naklinin diğer hastalara göre daha riskli olduğunu söyledi.

Ama nakil olmazsa durum daha da kötü. Hem umutlu hem de endişeliyiz. Sevenlerimizin dualarını bekliyoruz." dedi.
Arabacı, kök hücre bağışçılarına da minnettar olduklarını ifade ederek, biricik kızlarının sağlığına kavuşacağına inandığını belirtti.
Baba Recep Arabacı, can kurtarmak isteyen herkesi kök hücre bağışına davet etti. - Prof. Dr. Kansoy: "Ürünü bekliyoruz"Nakil işlemini yapacak ekibin başındaki Prof. Dr. Savaş Kansoy, down sendromlu bireylerde başka anomalilere de rastlanabildiğini hatırlattı.İlaç dozu ve tedavi şartlarının da down sendromluları farklı etkileyebileceğini kaydeden Kansoy, "En uygun kök hücre belirlendi. Şimdi ürünü bekliyoruz. Nakli sorunsuz gerçekleştirmeyi umuyoruz." diye konuştu.
Prof. Dr. Savaş Kansoy, nakil sürecinin ilaç tedavisiyle başlatıldığını ve kök hücrenin nakliyle tamamlanacağını ifade etti.
Down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı'ya vücudundaki kötü hücreleri baskılayacak kemoterapi uygulanmış, tedavi süresince Afra'nın hikayesi sosyal medyada yoğun ilgi görmüş ve binlerce kişi donör olmak için başvuruda bulunmuştu.

Sosyal Medya İlaç Tedavisi Kök Hücre Nakli Lösemi Hastası Kök Hücre 

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