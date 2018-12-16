Acil karaciğer nakli bekleyen Yasin iyileşip Jandarma Özel Harekatçı olmak istiyor İzle

-Yasin'e annesinin askeri kıyafet giydirmesi

-Yasin'in askeri kıyafetle odaya girmesi

-Yasin'e annesinin yemek yedirmesi

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( KAYSERİ -ÖZEL)- 2 aylıkken diyaliz ile tanışan Yasin'in anne ve babası 10 yıldır mutlu haberi bekliyor- Baba Aydın Sırkıntı, "Oğlum Yasin'in acilen karaciğer nakli olması gerekiyor" KAYSERİ



- İki aylıkken karaciğer ve böbrek hastası olan ve acilen karaciğer nakli olması gereken 10 yaşındaki Yasin Sırkıntı, "İyileşip Jandarma Özel Harekat olmak istiyorum" dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Aydın ve 45 yaşındaki Aysel Sırkıntı'nın 10 yaşındaki oğlu Yasin iki aylıkken karaciğer ve böbrek hastası oldu. Diyaliz makinesiyle iki aylıkken tanışan küçük Yasın 10 yıldır diyalize giriyor. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen ve evde daha çok bilgisayar başında vakit geçiren Yasin, "Gözlerim çok az görüyor. Büyük yazıları görebiliyorum, küçük yazıları göremiyorum. Bir an önce karaciğer nakli olmak istiyorum. Kanım 0 RH pozitif. Arkadaşlarımla okula gitmek, onlarla koşup oynamak istiyorum" dedi.

Büyüyünce Jandarma Özel Harekat olmak istediğini söyleyen Yasin, "Jandarma Özel Harekat’ın görevi vatanı korumak. Vatanımı çok seviyorum, onun insanlarını korumaya söz veriyorum" diye konuştu.

Yasin'in iki aylıkken diyalize girmeye başladığını anlatan anne Aysel Sırkıntı, "10 yıldır diyalize giriyor. Mama yapıyorum, sütlaç yiyor, perhizleri çok. Diyaliz için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gidiyoruz. Oğlumda karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği var. Karaciğer nakli olması lazım acil bir şekilde. Nakil olmayı da 10 yıldır bekliyoruz" dedi.

Baba Aydın Sırkıntı ise Yasin'e acil karaciğer nakli yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Oğlum daha önce bir fıtık ameliyatı oldu. Başka bir ameliyat geçirmedi. Şu anda nakile uygun ve nakil bekliyoruz. 10 yıldan beri karaciğer ve böbrek hastası benim oğlum. Acilen karaciğer nakline ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



