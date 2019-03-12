Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu Haberi

90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu Haberi

HASTA Hüseyin Çulha VE DOKTORLARIN AÇIKLAMALARI

( BURSA )- Kalp ameliyatıyla 90 yaşında yeniden doğdu BURSA

Kutlay Kalp Ameliyatı Hastane Doğum Günü Ameliyat 


- Bursa’da 90 yaşına girdiği gün özel bir hastanede başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Hüseyin Çulha, doğum gününde sağlığına kavuştu. Çulha, yapılan ameliyat sayesinde yeniden doğduğunu belirterek, “Hedefim 10 yıl daha yaşamak” dedi.
90 yaşındaki Hüseyin Çulha, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kalp anjiyosu sonucunda, kalp damarlarında ciddi daralma olması üzerine Çulha’ya bypass olması gerektiği söylendi. Hüseyin Çulha, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman tarafından yapılan başarılı kalp ameliyatı sonrası hayata yeniden sağlıklı bir şekilde dönerek, doğum gününde taburcu oldu. Doğum günü sürprizi Özel hastenin yöneticisi Uzm. Dr. İrfan Uruç ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman, sağlığına kavuşan 90 yaşındaki Hüseyin Çulha’ya odasında doğum günü sürprizi yaparak, pasta kesip taburcu ettiler. Riskli geçen kalp ameliyatı ile ilgili bilgi veren Ümit Duman, “Hüseyin amca bize geldiğinde 89’uncu yaşının son günleriydi. 5 gün önce ameliyat ettik. Bugün de 90’ıncı yaş gününü kutlayıp evine gönderiyoruz. Hüseyin amcanın 100 yaşına kadar yaşama arzusu var. İnşallah 100’üncü yaşını da beraber kutlayacağız” ifadelerini kullandı. 90 yaşındaki Hüseyin Çulha ise Özel Anadolu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman ve ekibine teşekkür ederek, “Hedefim 10 yıl daha yaşamak” dedi.
(DE-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı