84 yaşında böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu

-ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan'ın Ümmü Tuna'yı kontrol etmesinden görüntüler,

-Ümmü Tuna'nın su içesinden görüntüler,

-ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ve Ümmü Tuna ile röportaj.



( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek nakli olarak sağlığına kavuşan 84 yaşındaki Ümmü Tuna, 13 yıldır bağlandığı diyaliz cihazından kurtuldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Ümmü Tuna, 20 yıl önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbreklerinde hasar meydana geldi. 7 yıl boyunca ilaç ve doktor tedavisi ile yaşamını sürdüren Tuna, böbrekleri iflas edince diyalize girmeye başladı.

Tuna , 3 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları ailesi tarafından bağışlanarak, ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi.

Sol böbrek, Ümmü Tuna'ya 3 saat süren operasyonla nakledildi. Sağlığına kavuşan Ümmü Tuna, 13 yıldır bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden kurtuldu. 84 yaşındaki Ümmü Tuna'nın Türkiye'nin en yaşlı böbrek nakli olan hastalardan birisi olduğunu ifade eden ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Ümmü Tuna'nın yaşı itibariyle kendilerinde bir takım endişeler oluştuğunu söyledi.



Alan, “Ameliyat sırasında ve sonrası sıkıntı yaşar mıyız gibi endişelerimiz oldu. Ama Ümmü hanım o süreçte çok motiveydi. Bizde gerekli testleri yaptık. Diğer doktorlarda ameliyat olmasında sakınca görmeyince 3 saatlik operasyonla ameliyatını gerçekleştirdik. Yaşlı bireylerde böbrek nakli konusunda bir takım sakıncalar vardır. Genel yaklaşık 65 yaş üstündeki hastaların böbrek nakli çok uygun olmadığı yönünde. Ancak son yıllardaki çalışmalar, ilaç ve teknolojik anlamdaki ilerlemelerle bu hasta grubunda da böbrek nakli işlemi başarıyla gerçekleşmektedir. Özellikle, ameliyat sonrası kalp ve akciğerde çıkan hastalıklardan, takılan böbreğin ömrünün kısa olmasından veya takılan böbreğin hastanın ömrüne çok bir katkısı olmayacağı düşünüldüğünden, genel yaklaşım 70 yaş üstü hastalara böbrek takılmaması yönünde. Kendisi, Bakanlıktan aldığım verilere göre, Türkiye'de böbrek nakli yapılan en yaşlı hastalardan biri. Hastamıza yeni böbreğiyle daha sağlıklı, daha uzun ömürler diliyorum” dedi.

Ümmü Tuna ise, “Ben 100 yaşına kadar yaşarım. Çok mutluyum, sevinçliyim, iyiyim. Torunlarımı görmek istiyorum. Umre'ye gitmek istiyorum. Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. Sağlığım yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bana çok iyi bakıyor. Herkesi organ bağışı yapmaya çağırıyorum. Organlarımız toprakta gömüleceğine, bağışla canlar kurtulsun. Allah bana bu şansı verdi. Böbrek nakli bekleyen herkese versin” şeklinde konuştu.

(MY-MŞ)

