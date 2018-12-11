- 800 gram doğan Ömer Pusat bebek 3 santimetrelik kesi ile hayata tutundu Haberi

-- Bebekten detaylar

-- Doktorla Röportaj

-- Bebeğin ameliyatı

-- Genel detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da hamileliğin 7’inci ayında sezaryen ile 800 gram olarak doğan ve 'Ömer Pusat' adı verilen erkek bebek 3 santimetrelik kesi ile yapılan ameliyatla hayata tutundu. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan Ömer Pusat bebeğin annesi S.R ve babası U.R bebeklerini kucaklarına alacakları günü umutla bekliyor. 2 ay önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirilen genç kadının bebeğinin alınması kararlaştırıldı. Genç kadın hastanede yapılan sezaryenle 800 gram ağırlığında erkek bebeği dünyaya getirdi. 3 santimetrelik kesi ile ameliyat edildi Dünyaya erken gelen ve ailesinin 'Ömer Pusat' adını verdiği bebek, üniversitede yeni doğan bakım ünitesinde kuvöze konularak tedaviye alındı. Ardından ameliyat edilmesine karar verilen Ömer bebek bugün yapılan kontroller sonrası ameliyata alındı. Ameliyat akciğere giden damar açıklığını kapatmak için 3 santimetrelik kesi açılarak yapıldı. Ameliyatı yapan Çocuk Kalp Cerrahı Uzmanı Dr. Mehmet Biçer bu tarz yapılan ameliyatların hastalar için bir şans olduğunu ifade ederek “ Bebeğimiz 800 gram akciğere giden damar açıklığını kapatmamız gerekiyor. Bebeğin 800 gram olması bu ameliyatta etkenlerden birisi biz küçük bir kesi ile yaklaşık olarak 3 santimetrelik bir kesi ile bu ameliyatı yapacağız. Bu hastalar bu ameliyatın burada yapılabildiği için şanslılar normalde bu hastalara göğüs duvarında çok büyük kesiler açılarak yapılıyor. “ şeklinde konuştu.

Hastanedeki bakımı süren Ömer Pusat bebeğin önümüzdeki haftalarda tedavisinin tamamlanarak taburcu edilmesi bekleniyor. (ST-AA)

