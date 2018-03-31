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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
710 gramlık Ömer Halis bebek yaşama tutundu - SİVAS Haberi

710 gramlık Ömer Halis bebek yaşama tutundu - SİVAS Haberi

- Kutlamadan görüntüler - Bebekten görüntüler - Annenin konuşması - Pasta kesilmesi - Sivas 'ta 710 gram olarak dünyaya gelen ve doğumundan sonra 480 grama kadar düşen Ömer Halis bebek, 140 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuSİVAS (AA) - Sivas 'ta 5 ay önce 710 gram olarak dünyaya gelen ve doğumundan sonra 480 grama kadar düşen Ömer Halis bebek, 140 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Sivas Numune Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büşra (24) ve Mehmet (24) Kütük çiftinin bebekleri, 5 ay önce 23 haftalıkken 710 gram olarak dünyaya geldi.Ömer Halis adı verilen minik bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.Tedavisinin ardından 4 kilogramın üzerine çıkarak yaşama tutunan Ömer Halis, taburcu edildi.Ömer Halis bebek için hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kutlama düzenlendi.
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Musa Silahlı, 500 gramın altında doğan bebeklerin hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtti.
Prematüre bebeklerde birçok sorun meydana geldiğini vurgulayan Silahlı, "710 gram olarak dünyaya gelen minik kahramanımız, oluşan sıkıntılar nedeniyle 480 grama kadar düştü. 140 günü geçen yoğun bakım serüveninin ardından bugün taburcu ediyoruz. Minik kahramanımız Ömer Halis, bugün yaşama gülücükler saçıyor ve oldukça sağlıklı." ifadelerini kullandı.Kutlamaya katılan İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ve Hastane Başhekimi Emin Ertan Temizöz de Ömer Halis bebeğin sağlığına kavuşmasında emeği olanlara teşekkür etti.Anne Büşra Kütük ise bebeğinin 710 gram ağırlığında 30 santimetre boyunda doğduğunu belirterek, "Şu anda sağlığı gayet iyi. Evimize gidiyoruz, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler." açıklamasında bulundu.

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Yenidoğan Serüven Yazılı Açıklama 

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