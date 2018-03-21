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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
6 öğrenci kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - GAZİANTEP

6 öğrenci kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - GAZİANTEP



: - Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndan detaylar - Ambulansın okuldan çıkışı - Çocukların hastaneye gelişiÖğrenciler kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Gaziantep 'te bir ortaokulda 6 öğrenci, kaşıntı şikayeti üzerine tedavi altına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikayeti üzerine tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 20 kişilik bir sınıfta, 6 öğrencinin kaşınmaya başlaması üzerine durum, yetkililere bildirildi.
Okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Bild Şili Öğrenciler 

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