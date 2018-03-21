6 öğrenci kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - GAZİANTEP
: - Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndan detaylar - Ambulansın okuldan çıkışı - Çocukların hastaneye gelişiÖğrenciler kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Gaziantep 'te bir ortaokulda 6 öğrenci, kaşıntı şikayeti üzerine tedavi altına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikayeti üzerine tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 20 kişilik bir sınıfta, 6 öğrencinin kaşınmaya başlaması üzerine durum, yetkililere bildirildi. Okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.