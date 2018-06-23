Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi - BAKÜ Haberi

6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi - BAKÜ Haberi

- 6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi - Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov'in konuşması - Prof. Dr. Ömer Kozan'ın konuşması 6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi - Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov: - "Kalp yetmezliğinin tedavi ve tanımında çok ciddi yeniliklerin tartışılması gerekiyor"BAKÜ (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinden kardiyolog ve kalp cerrahları, Azerbaycan'da düzenlenen 6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi'nde bir araya geldi. Bakü 'de, Dünya Kalp Yetmezliği Derneğince (WHFS) Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği ve Azerbaycan Kardiyoloji Derneğinin desteğiyle düzenlenen kongrede kalp yetmezliği tedavisindeki güncel tedavi yöntemleri konusunda sunumlar yapıldı.Kongrenin Azerbaycan Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp yetmezliğinin dünyada ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Kalp yetmezliği nedeniyle ölüm oranlarının çok yüksek, tedavinin de çok maliyetli olduğunu belirten İbrahimov, hastalığın tedavi ve tanımında çok ciddi yeniliklerin tartışılması gerektiğini vurguladı.Kalp yetmezliği bulunan hasta gruplarında ölüm oranlarının azalacağına inandığını ifade eden İbrahimov, "Dünyada olumlu sonuçlar mevcuttur. Fakat artan ve yaşlanan nüfus olduğu için hasta sayının azalmadığını da unutmamamız lazım." diye konuştu.
Kongreye Türkiye'den de çok sayıda kardiyolog ve kalp cerrahının katıldığına işaret eden İbrahimov, kalp yetmezliğinin Türkiye'de de ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti.
Kongre katılımcılarından kardiyolog Prof. Dr. Ömer Kozan da dünya nüfusunun yaşlandığını, dolayısıyla kalp yetmezliğinin çok ciddi sorun olduğunu vurguladı.Hastalığın tedavisinin çok zor ve masraflı olduğunu hatırlatan Kozan, "Bu hastalığı daha ileri aşamalara gitmeden alınacak önleyici tedbirlerini konuşmak, gereksiz ilaç israfı yerine gerçekten işe yarayan tedavileri hekimlerimize aktarabilmek ve dünyadaki uygulamaları tartışmak üzere Bakü 'de toplandık." ifadelerini kullandı.40 ülkeden bin 500 kardiyolog ve kalp cerrahının katıldığı kongre yarın sona erecek.

Kalp Cerrahı Muhabir Uttu Kalp Yetmezliği 

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı