33 yıllık eşten vefa örneği...Böbreğini vermek için 20 yıl bekledi

--Uğur Bayık konuşma

--hafize bayık konuşma

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( MANİSA - ÖZEL)- 20 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Uğur Bayık'ın böbrekleri tamamen iflas edince 33 yıllık eşinin böbreğiyle hayata yeniden tutundu- Hastalığını öğrendiği günden bu yana en büyük destekçisinin eşinin olduğunu söyleyen Uğur Bayık:- “Eşim ilk günden itibaren özveri göstererek, benim böbreğim uyar, hiç kimseden böbrek aramadan ben böbreğimi vereceğim diye taahhütte bulundu. O günden bu yana maddi ve manevi desteklerini hiç eksik etmedi, bugünlere geldik. Çok şükür sağlığımıza yeniden kavuştuk”- Eşine 20 yıl önce böbreğini vereceğinin sözünü veren Hafize Bayık:- “Şükürler olsun benim böbreğim uydu. Ondan sonra ben verdim. Allah korusun bir daha bir şey olduğunda derse ki öbür böbreğini de ver, veririm yani” MANİSA



- Manisa’da, ev hanımı Hafize Bayık 20 yıldır IgA nefropatisi (IgAN) rahatsızlığına bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören ve geçtiğimiz ay böbrekleri tamamen iflas eden eşi Uğur Bayık’a, böbreğini vererek hayata yeniden tutunmasını sağladı. Üç çocuğunun babası 33 yıllık eşi için, "Allah korusun bir daha bir şey olduğunda öbür böbreğini de ver dese hiç düşünmeden veririm" diyen Bayık, hastalığı öğrendikleri zaman eşine verdiği sözü tutmanın da mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Uğur ve Hafize Bayık çifti bundan 33 yıl önce evlendi. Emekli asker Uğur Bayık, tedavi için gittiği GATA’da, IgA nefropatisi (IgAN) rahatsızlığına bağlı böbrek yetmezliği hastalığının olduğunu öğrendi. 20 yıl boyunca doktor kontrolünde ilaçlarını kullanıp hayatını sürdürmeye çalışan Uğur Bayık’ın böbrekleri geçen ay iflas etti. Eşinin hastalığını öğrendiği ilk günden bu yana eşine her zaman destek olan Hafize Bayık, eşinin diyalize girmemesi ve nakil için vakit kaybetmemesi için bir böbreğini eşine bağışlama kararı aldı. Ege Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşen ameliyatın ardından Hafize Bayık eşi Uğur Bayık’a böbreğini verdi. Eşine desteklerinden dolayı teşekkür eden Uğur Bayık, “Eşimden 15 gün önce geçirdiğim operasyonun ardından bir böbrek aldım. 20 yıl önce bu rahatsızlığa yakalandım. Ailemin destekleriyle diyaliz yaparak, 20 yıllık azami süreyi atlattım. Geçtiğimiz 30 Temmuz’da nakil oldum. Eşim böbreğini verdi. Biz eşimle 18 yaşında evlendik. Adeta birlikte büyüdük. Bu rahatsızlığımda da eşim ilk günden itibaren özveri göstererek, benim böbreğim uyar, hiç kimseden böbrek aramadan ben böbreğimi vereceğim diye taahhütte bulundu. O günden bu yana maddi ve manevi desteklerini bir türlü eksik etmedi, bugünlere geldik. Çok şükür sağlığımıza yeniden kavuştuk. Burada en büyük destekçim eşim ve çocuklarım. Bugünlere kadar sağlık ve sıhhat içerisinde geldik. Allah nasip ederse bundan sonra da hep birlikte yaşama arzusundayız. Eşime binlerce kes teşekkür ediyorum. Benim sağlığa kavuşmam için adeta yarım olmayı kabul etti. İlk tespit edildiğinde iki böbreğimde de IgA nefropatisi (IgAN) rahatsızlığı vardı. Her geçen gün beni halsizleştirerek, kanımı zehirliyordu. Son aşamada yüzde 9.98’e indi. Ya diyalize bağlanacaktım ya da nakil olacaktım. Başka alternatifim kalmamıştı. Eşimin böbreğinin de uyum olması neticesinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştiren bir operasyonla sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

20 yıl önce eşine verdiği sözü yerine getirdiğini kaydeden Hafize Bayık, “Eşim 20 yıl önce hasta olunca geldi, baya üzüldük. Ona dedim böbrek ihtiyacı olunca hiçbir yerden aramayacaksınız ben kendim vereceğim dedim. Ne kadavradan, ne onun ailesinden ne de benim ailemin tarafından hiç kimseden istemedik. Ondan sonra zamanı gelince gittik. Şükürler olsun benim böbreğim uydu. Ondan sonra ben verdim. Allah korusun bir daha bir şey olduğunda derse ki öbür böbreğini de ver, veririm yani. Eşimin de sağlığı iyi, benimde sağlığım iyi. Şükürler olsun” dedi.



