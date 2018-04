329 parkinson hastası 'Guinness Dünya Rekoru' denemesi için bir araya geldi Haberi

-Röportajlar

- Dünya Parkinson Günü nedeniyle beyin pili ameliyatı olmuş yurt içinden ve yurt dışından 329 hasta 'Guinness Dünya Rekoru' denemesi için İstanbul'da bir araya geldi. Yurtiçinden ve yurtdışından 329 hasta 'Guinness Dünya Rekoru' denemesi için İstanbul'da bir araya geldi. Beyin Pili Hastaları Derneği, Anadolu Ateşi ve Medipol Eğitim Sağlık Grubu'nın farkındalık oluşturmak amacı ile organize ettiği etkinlikte, Türkiye'de tıp alanında Guinness Dünya Rekoru hedefleniyor. 'Beyin Pili Takılı Parkinson Hastası Guinness Dünya Denemesi' ile ilgiler bilgiler hazırlanıp değerlendirilmesi için Guinness'in Londra'daki merkezine gönderileceği bildirildi.

Gülben Ergen de konuk sanatçı olarak organizasyonda yer aldı. ''Her yıl 100 bin kişiden 17 kişi bu hastalığa ekleniyor'' Parkinson hastalığı hakkında bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Dr. Ali Zırh, ''Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle giden, genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan, hareketlerde yavaşlama, tutukluk, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donukluk ve eğer varsa para sayar tarza titremeyle ortaya çıkan bir hastalık. Genelde ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. 62-65 yaş üzerinde toplumda her 300 kişiden birinde görülen bir hastalık. Her yıl 100 bin kişiden 17 kişi bu hastalığa ekleniyor'' diye konuştu.

''10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1'inci ya da 2'nci seneki haline geri çekebiliyoruz'' Parkinson hastalığının tedavisine değinen Prof. Dr. Zırh, ''Bu tip hastalıklarda başlangıç tedavisi, ilaç tedavisidir. Hastalığın ilk yıllarında genelde hastalar ilaç tedavisine iyi cevap verirler. İlacı aldıkları zaman hareketleri ve şikayetleri düzelir. Aradan yıllar geçer, ilaçlar yetmez ve yan etkileri ortaya çıkarsa, ilaçlarını rahat kullanamazlarsa, yüksek dozda ilaca rağmen açılıp rahatlayamazsa, yoğun ilaca rağmen gün boyu açık kalamazsa, sık ilaç kullanımına bağlı aratan istem dışı hareketler tarzın veya psikiyatrik problemler olarak ilaç yan etkileri ortaya çıkarsa ilaç tedavisinde tıkanıyoruz. İşte böyle durumlarda hastalara ağızdan daha fazla ilaç yüklemeden ilacın sağladığı iyiliği sağlayacak bir tedaviye ihtiyacımız var. Bunu bize beyin pili ameliyatları sağlıyor. Bu ameliyatları uyanık, konuşarak ve hastalarla sohbet ederek yapıyoruz. Ameliyat sonrasında hastalar pil ayarlama programlarıyla kontrollere gelip pillerini ayarlatıyorlar. Beyin pilleri basitçe yüksek doz ilacın etkisini taklit ediyor. Bu tedaviyi hastalığın saatini geri almak için diye tanımlayabiliriz. 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1'inci ya da 2'nci seneki hallerine geri çekebiliyoruz. Bağımsız yaşayamayan hastaların tekrar bağımsız olması anlamına gelebiliyor'' şeklinde konuştu.

''Beyin pili ameliyatı sayesinde hareket bozukluğunun hemen hemen tamamı kontrol altına alınmış oluyor'' Parkinson hastalığı beyinde hareket kontrol sistemlerindeki bir sorun nedeniyle hastalarımızın kendini kontrol edememesiyle kendini gösteren bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, ''Günlük yaşamda hareketleri kontrol edememek ciddi bir konforsuzluk. Beyin pili ameliyatı sayesinde hareket bozukluğunun hemen hemen tamamı kontrol altına alınmış oluyor. Hastalarımız hiç yardıma ihtiyaç duymadan günlük hayatlarını devam ettirebiliyorlar'' dedi.

Etkinlik konusunda açıklama yapan Prof. Dr. Yiğitbaşı, ''Medipol Eğitim ve Sağlık Grubunun himayesinde Beyin Pili Hastaları Derneğiyle beraber güzel bir organizasyona şahitlik ediyoruz. Beyin pili ameliyatıyla sağlıklarına kavuşmuş hastalarımız ilk defa bir araya gelip dünya rekoru denemesi gerçekleştirdiler. Türkiye'de tıp alanında ilk defa Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir rekor denemesini beraber yaşayacağız'' ifadelerini kullandı. Rekor Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural İse şöyle konuştu: ''Bu önemli bir tıp rekoru. Bekli bir dünya çapında bir rekor. Dünyada ilk defa Guinness'e yeni dünya rekoru kategorisi olarak açtırdık. En az 250 hastanın buraya gelmesi lazımdı. 329 hasta geldi. Dosya hazırlanacak ama son karar Guinness'in Londra Merkezi'ne aittir. Biz bunun üzerinde epey çalışıp onlara gönderiyoruz. Danışmanlar olarak bizim görevimiz''.