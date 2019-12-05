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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
3 defa felç geçirip yatalak olan yaşlı kadın ozon tedavisi ile yürümeye başladı

3 defa felç geçirip yatalak olan yaşlı kadın ozon tedavisi ile yürümeye başladı

Hastadan görüntü

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-Detaylar
-Doktor ile röp
-Hasta kızı ile röp
-Görüntü kafe klasörüne geçildi

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de beyin damarının tıkanması sonucu felç olan hasta ozon tedavisi ile tekrar yürümeye başladı.
8 ay önce Felç olan 78 yaşındaki Keziban İlman, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi’ne başvurdu. 3 aylık bir ozon tedavisi uygulamasının ardından hasta sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Uzm.Dr. Metehan Duran: “Hastamız 78 yaşında. Daha öce 2 defa felç geçirmişti. Üzerine 3’üncü defa felç geçirdi. Beynin büyük bir kısmını besleyen damar tıkandığı için yatağa bağımlıydı hastamız. İkinci felcinden sonra bir süre yatağa bağlı kaldı hasta. Merkezimizde Ozon ve sülük ve hacamat tedavisi uygulamaktayız. Ozon tedavisinin felçli hastalara iyi geldiğini hasta yakınlarımızla paylaştık. Ozon tedavisi önerdik. İlk ozon tedavisinden sonra hastada belirgin iyileşme oldu. 3 aylık tedaviye rağmen her hangi bir gelişme olmayan hasta sonrasında ayağa kalkar hale geldi. 2 seans ozon tedavisinin ardından hastamız oturabilir ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ayakta yürüyebilir hale geldi” dedi.
Hasta Keziban İlman’nın kızı Rukiye Uyar ise, annesinin 8 ay önce felç geçirdiğini belirterek: “8 ay önce felç geçirdi. Annem felç geçirdiğinde tamamen bitkisel bir hayattaydı. 4 ay fizik hastanesinde tedavi gördük. Sonra ozon tedavisine başvurduk. Tedaviye başladık. Annem artık yürüyemiyordu. Tedavi sonrası tekrar yürümeye başladı” şeklinde konuştu.

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