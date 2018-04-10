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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - BAYBURT

22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - BAYBURT

- Öğrencileri taşıyan ambulansların hastaneye gelişi - Öğrencilerin acil servise taşınması - Acil serviste öğrencilere müdahale edilmesiBAYBURT (AA) - Bayburt 'un Aydıntepe ilçesinde 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 20'si 6. sınıf toplam 22 öğrencinin öğlen tatilinde evlerinden getirdikleri ve bakkaldan satın aldıkları yiyecek ile içecekleri sınıflarında yediğini söyledi.

Öğrencilerin bir süre sonra okul idaresine karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle geldiğini belirten Aktaş, "Öğrenciler evlerinde yapılan pasta ve börekleri okula getirmiş. Öğlen arasında da marketlerden meyve suyu da alarak sınıfta bunları yemişler. Marketten alınan meyve sularına baktın tarihleri geçmemiş." dedi.
Aktaş, zehirlenme şüphesiyle Bayburt Devlet Hastanesine 20'si 6. sınıf, ikisi 5. sınıf toplam 22 öğrencinin getirildiğini ve burada gerekli tedavilerin yapıldığını kaydetti.
Aktaş, öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Acil Servis Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Karın Ağrısı Öğrenciler 

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