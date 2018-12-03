2 bin 863 kilometreden geldi, şeker hastalığına Bursa’da şifa buldu

--Hasta ile röportaj

--Muayeneden detay



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Kazakistan’ın Atırav şehrinde yaşayan Azeri kadın 2 bin 863 kilometre uzaktan gelip Bursa’da ameliyat olunca şeker hastalığını yendi. Azerbaycan Bakü doğumlu 60 yaşındaki Hatice Novrızova, 12 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. Kazakistan’da eşi Güloğlan Novrızova ile perdecilik işiyle uğraşan kadın, tedavi için günde 4 tane insülin vurulup, 12 tane ilaç içmeye başladı.

Belli bir süreden sonra çok ağrılar çeken Novrızova, arkadaş tavsiyesiyle geldiği VM Medical Park Bursa Hastanesi ile iletişime geçti. 2 bin 863 kilometre yol geldi Novrızova ve eşi, 2 bin 863 kilometre uzaklıktaki Kazakistan’ın Atırav şehrinden tedavi olmak için Bursa’ya geldi. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu’na tedavi olan Novrızova için ameliyat kararı verildi.

3 ay önce ameliyat olan Novrızova, tekrar eski sağlığına kavuştu. Azeri kadın, şimdi ilk yıl 3 ayda bir kontrole gelecek ve ardından yılda 2 kez kan verecek. 13 yıldır şeker hastası olduğunu ifade eden Novrızova, “Günde 4 defa insülin vuruluyordum. Ayrıca 12 tane hap içiyordum. Her yerim ağrıyordu. Bir arkadaşımız Bursa’daki doktoru tavsiye etti. Buraya Kazakistan’dan geldim. Şu anda çok iyiyim. İlaçların hepsini bıraktık. Oradan buraya gelmek zor, ama ağrılar daha zor. Şeker hastalığını yaşamak istemiyordum. Buraya eşimle birlikte geldim. Birkaç gün otelde kaldık. 3 ay çalışmadım. Buradan döndükten sonra kendime geldim. Ameliyattan sonra her şey geçti. Buradan gittikten sonra hiç yatmadım, hep işimi gördüm. Doktorumuza, hastaneye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şeker hastalığının ameliyatla tedavi edebilir hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayaoğlu ise, “Eskiden ilaç tedavisi uygulanıyordu. Hayat boyu süren hastalıktı. Hastamız geldiğinde insülin ve hap alıyordu. 3 ayda normale döndü. Şeker hastalığı kişiye özel ameliyattır. Kapalı bir ameliyattır. Hastamız şeker hastalığı yanında tansiyon ilaçlarını, haplarını tamamen kesiyor. Kısa bir süre vitamin alıyor. Yakın zamanda onu kestikten sonra hiç ilaç kullanmayacak. Şeker hastalığı kontrolsüzdü. Kötü durumdaydı. Biraz fazla kilosu vardı, onu da veriyor. İlk yıl 3 ayda bir kontrol ediyoruz. Ondan sonra yılda 2 defa kan veriyorlar” diye konuştu.



