Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
106 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı - MUĞLA

106 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı - MUĞLA

- Doktorların hastayı kontrolü - Op. Dr. Oktay Ak açıklaması - 106 yaşındaki Mestan Ölmez'in konuşması ve genel görüntüsü - Muğla 'da merdivenlerden düşüp kalçasını kıran 106 yaşındaki hasta, geçirdiği başarılı operasyon sonrası yürümeye hazırlanıyor - Opr. Dr. Oktay Ak: - "Hastamız ileri yaşta olduğu için yüksek riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde merdivenlerden düşüp kalçasını kıran 106 yaşındaki Mestan Ölmez'e, başarılı şekilde kalça protezi ameliyatı yapıldı.Ölmez, merdivenlerden düşüp kalçasını kırınca Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin ortopedi uzmanı Opr. Dr. Oktay Ak ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonrası Ölmez, yürümek için gün sayıyor.Opr. Dr. Oktay Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalça kırığı şikayetiyle hastanelerine başvuran hasta için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Hastamız ileri yaşta olduğu için yüksek riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik." diyen Ak, hastanın birkaç gün içerisinde yürüyeceğini dile getirdi.Mestan Ölmez de doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını söyledi.

Kalça kemiği kırıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiğini anlatan Ölmez, "Yürüyemiyordum. Ama hep şükrettim. Şu an yaşıma göre iyiyim. Doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane Ameliyat Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı