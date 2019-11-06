10 yıllık çocuk hasreti histeroskopi tedavisi ile son buldu

-Doktora yazılan mektuplardan görüntü

-Doktor tabelasından görüntü

-Hasta Merve Baygut ve eşinden görüntü

-Hakan Çoksüer röportajı

-Merve Baygut röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yaşayan 29 yaşındaki Merve Baygut, iki tüp bebek denemesi ve birçok aşılama tedavisi başarısızlıkla sonuçlandı. Öneri üzerine Diyarbakır’da gittiği tüp bebek kliniğinde histeroskopi tedavisi yapılan Baygut’un 10 yıllık çocuk hasreti son buldu. Diyarbakır’da yaşayan Merve Baygut, 10 yıl önce evlendi. 10 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmak için gitmedik tüp bebek merkezi ve klinik, yapılmadık tedavi bırakmadı. 2 tüp bebek denemesi ve yapılan birçok aşılama tedavisi sonuçsuz kalınca öneri üzerine başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, yaptığı tetkikler sonucu hastada açıklanamayan inferti tespit etti. Hastaya rahim yıkama yöntemi olan histeroskopi işlemi sonuç veren Baygut, 10 yıl sonra mutlu haberi aldı. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 29 yaşındaki hastanın 10 yılık infertilite hastası olduğunu, 10 yıldan beri çocuk istekleri olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Çoksüer, “Hasta daha önce dört defa aşılama denemesi yapmış, tüp bebek denemeleri yapmış. Hasta kliniğimize arkadaş tavsiyesi üzerine başvurdu. Bizde hastayı yine rutin olarak ilk önce bize başvuran hastalarda detaylı bir değerlendirme yapıyoruz. Detaylı değerlendirmede erkek faktörse, erkek spermden yana bir sıkıntımız yok. Kadın faktörde rahime baktık tabi ahimde biraz düzensizlik olduğunu gördük. Hormonlarına baktık, hormonları gayet normal. Bizim ilk şüphelendiğimiz nokta rahmin içerisinde biz düzensizlikler gördük. Yani rahimde daha önce yapılan işlemelere bağlı, ya da enfeksiyona bağlı bir düzensizlik şüphesi oluşturdu bizde. Biz bu hastaya direkt tüp bebek denemesi yapmak istemedik. Çünkü hasta açıklanamayan inferti. Biz hastaya rahim yıkama, yani histeroskopi işlemi yapmaya karar verdik. Biz bu hastaya histeroskopi yaptığımızda gerçekten de rahmin içerisinde yapışkanlıklar olduğunu gördük. Ve ufak bir perdesi olduğunu gördük. Biz o perdeyi ortadan kaldırdık ve rahmin içerisindeki yapışkanlıkları da giderdik. Biz bu hastaya normal tedavi vermeye karar verdik. Tüp bebek yapmadan, aşılama yapmadan. Sadece rahim temizleme uygulaması yaptık. Ve rahim yıkama işleminden sonra hasta üçüncü ayında kendiliğinden spontan gebe kaldı. Tabi biz bu haberi verince hasta gözlerine inanamadı. Hastada biz tüp bebek yaptığım halde gebe kalamadım, aşılama yaptığım halde gebe kalamadım. Bundan gebe kalması hasta için büyük bir sürpriz oldu. Ama bu işlem sonra ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Gebelik kesesini gördükten sonra, kalp atışını gördükten sonra müthiş bir mutluluk anı oldu. Ve şuan hastamızda gerçekten de mutluluk göz yaşları oldu. Bu da bizim için en mutlu anlardan bir tanesi. Neticede biz şunu söylüyoruz. Hastalıkta başarıya giden anahtar gerçek anlamda doğru hekim, doğru klinik ve doğru tedavi vermek çok önemli. Çocuk sahibi olmak isteyen herkese rabbim çocuk sahibi olmayı nasip etsin inşallah. Allah herkese kucağına çocuk almayı nasip etsin inşallah” dedi.

“10 yıllık özlemimiz son buldu” Hasta Merve Baygut, 10 yıllık evli olduğunu ve bu süre içerisinde çocuk sahibi olabilmek için birçok merkeze başvurduklarını söyledi.



Baygut, “Başarısız iki tüp bebek denemesinden sonra öneri üzerine Hakan beyle tanıştık. Kendisi de çok ilgili, alakalı, kendisini çok sevdik sağ olsun her şeyimizle dört dörtlük ilgilendi. Akupunktur tedavisi ile çok şükür tedavimiz tuttu. Çok mutluyuz, kendisini de çok teşekkür ediyoruz. 10 yıllık özlemimizi, hasretimizi sağ olsun onun sayesinde son buldu. Gerçekten ona minnettarız” diye konuştu.

(RK-YRT-



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